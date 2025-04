1. JEŚLI MASZ MAŁE, ALBO GŁĘBOKO OSADZONE OCZY, WYBIERZ MASKARĘ Z MAŁĄ SZCZOTECZKĄ.

Dużą trudno ci będzie dotrzeć do nasady rzęs, więc nie umalujesz ich dokładnie.

2. RZĘSOM NAJCZĘŚCIEJ WYSTARCZY TYLKO POGRUBIENIE.

Dzięki tuszom pogrubiającym oczy mają więcej wyrazu, a spojrzenie - głębię.

Wydłużanie rzadkich rzęs nie daje odpowiedniego efektu.

4. RZĘSY CIENKIE I DELIKATNE NAJLEPIEJ MALUJ SZCZOTECZKĄ Z BARDZO DUŻĄ ILOŚCIĄ WŁOSKÓW.

„Łapią” one delikatne rzęsy i pokrywają je równomiernie tuszem. Twarde szczoteczki plastikowe nie docierają do miękkich włosków i rzęsy są niedomalowane.

5. GĘSTE I TWARDE RZĘSY DOBRZE MALUJE SIĘ PLASTIKOWYMI SZCZOTECZKAMI.

Malują one rzęsy jedna po drugiej, nie sklejając ich w grudkowate promyczki.

6. MALUJ RZĘSY OD NASADY.

To ważne, by dotrzeć szczoteczką jak najbliżej powieki (przykładając ją do nasady rzęs, tak by rzęsy zatopiły się między włoskami), bo wtedy jej linia robi się widoczna, oko zyskuje głębię. Jeśli pomalujesz same końcówki, rzęsy będą wyglądały jak zawieszone w powietrzu.

7. POSTARAJ SIĘ NAKŁADAĆ TUSZ LEKKO „WIBRUJĄCYM” RUCHEM.

Przesuwaj szczoteczkę delikatnie raz w lewo, raz w prawo, tak jakby drgała ci ręka. Jeśli rzęsy dobrze wpasują się między włoski i w ten sposób pociągniemy szczoteczkę do góry - nie posklejają się i będą równomiernie pokryte tuszem.

8. GDY CHCESZ NAŁOŻYĆ DWIE WARSTWY TUSZU, PIERWSZĄ OD RAZU PO NAŁOŻENIU ROZCZESZ GRZEBYKIEM.

Poczekaj, aż tusz wyschnie i dopiero wtedy nałóż drugą warstwę. Rzęsy rozczesuj metalowym grzebykiem, bo plastikowy dobrze ich nie rozdzieli.

9. JEŚLI CHCESZ NADAĆ OKU KSZTAŁT MIGDAŁA, SKORZYSTAJ Z MASKARY Z ODŻYWKĄ.

Najpierw odżywką ułóż rzęsy, czesząc je bardziej na zewnątrz. Dopiero na tak ułożone połóż tusz.

10. GDY CHCESZ POGRUBIĆ RZĘSY, PRZYPUDRUJ JE PRZED TUSZOWANIEM.

To stary sposób. Wtedy po nałożeniu maskary rzęsy rzeczywiście są grubsze, jednak drobinki pudru dostają się do tuszu i w przyszłości będą tworzyć się grudki.

11. ŚLADY TUSZU NA POWIEKACH ŚCIERAJ DOPIERO WTEDY, GDY TUSZ DOBRZE WYSCHNIE.

Jeżeli zaczniesz wcześniej oczyszczać powiekę, rzęsy się skleją. Najlepiej usuwać zabrudzenia patyczkiem kosmetycznym nasączonym zmywaczem.

12. NA SPECJALNE OKAZJE UŻYWAJ TUSZY WODOODPORNYCH.

Są świetne na lato, bo można się w nich opalać, a nawet wskoczyć do wody. Sprawdzają się też w makijażu ślubnym. Dobre są również dla osób, u których tusz z rzęs odbija się na górnej powiece.

13. LATEM, DLA UROZMAICENIA, UŻYWAJ KOLOROWYCH MASKAR.

W doborze kolorów nie ma specjalnych reguł - wybór zależy od upodobań, okazji, nastroju. Musisz tylko pamiętać o jednym - kolorowe maskary mają dużo pigmentu, dlatego nie nakładają się dobrze - sklejają rzęsy, więc trzeba je nakładać szybkim, zdecydowanym ruchem.

14. JEŚLI MASZ DOKLEJANE RZĘSY, NIE MALUJ ICH NA CO DZIEŃ.

Chyba, że robisz wieczorowy, mocny makijaż, wtedy powinnaś rzęsy pociągnąć tuszem. Najpierw delikatnie rozczesz je grzebykiem. Potem pomaluj je rzadką, krótką szczoteczką. Uważaj przy demakijażu, bo nawet bardzo delikatny narusza trwałość doklejonych rzęs.