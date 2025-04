Każda z nas, która interesuje się światem beauty, żyje teraz na TikToku. To skarbnica wszystkich kosmetycznych sztuczek i porad. Tiktokerkom nie brakuje pomysłów i co chwila puszczają w obieg nowy trend. Musimy przyznać — niektóre z nich całkowicie zrewolucjonizowały nasz makijaż i pielęgnację. Platforma nauczyła nas między innymi, jak wykonturować usta przy pomocy samoopalacza, jak zrobić idealną jaskółkę na oku oraz jak sprawić, żeby makijaż wyglądał nieskazitelnie przez wiele godzin.

Reklama

Kolejna sztuczka, która krąży po TikToku, na punkcie której dziewczyny mają obsesję i chętnie sprawdzają na sobie, kryje się pod hasztagiem #frozenbeautyblenders. Chociaż istnieje już od dłuższego czasu, nadal przyciąga tysiące osób. Polega na aplikowaniu podkładu przy pomocy zmrożonej gąbeczki do makijażu. Według Tiktokerek, używanie jej w ten sposób minimalizuje obrzęki, zmniejsza widoczność porów i zapewnia idealne, świetliste wykończenie. Pomysł sprzedała wszystkim młoda, kanadyjska wizażystka Ghazam Wahidy @gwmakeup.

Jak nakładać podkład przy pomocy zimnego beauty blendera?

Cały proces zacznij od umycia gąbeczki do makijażu pod bieżącą wodą. Następnie, dokładnie odciśnij nadmiar wody (upewnij się, że nic w niej nie zostało, inaczej gąbka będzie zbyt twarda) i włóż na godzinę do zamrażarki. Po upływie tego czasu wyjmij i rozprowadź nią podkład.

Malowanie kreski na powiece korektorem - nowy trend z TikToka, który całkowicie odmieni twoje spojrzenie

Czy nakładanie podkładu schłodzonym beauty blenderem jest skuteczne?

Dziewczyny udokumentowały wyniki swoich eksperymentów z wykorzystaniem zmrożonego beauty blendera pod hasztagiem #frozenbeautyblender. Zdania co do skuteczności sztuczki są podzielone. Część dziewczyn jest zachwycona działaniem i przyznają, że twarz wygląda dużo lepiej, niż w przypadku nakładania podkładu w temperaturze pokojowej, inne z kolei nie do końca są zachwycone metodą — osiągnęły odwrotny efekt lub całkowicie nie zauważyły różnicy - skóra nie lśniła tak, jak na filmach, nie było zwężonych porów i zmniejszonej opuchlizny. Dodatkowo, trzymanie zimnej gąbki w dłoni przez dłuższy czas nie jest zbyt przyjemne.

Uwaga: taka metoda nakładania podkładu nie jest polecana osobom z wrażliwą skórą - może dodatkowo ją podrażnić.

Reklama

Czytaj także:

Oczy syreny: zmysłowy i kuszący make-up z TikToka, który sprawi, że uwiedziesz każdego

Trend „gym lips” przejmuje TikToka. Usta są pełne jak po wypełniaczu