TikTok pełny jest oryginalnych trików, które powodują u nas uniesienie brwi. Ostatnio, dziewczyny pokazały między innymi, jak szybko zrobić idealną jaskółkę na oku, jak wykonturować twarz widelcem, jak uzyskać cienkie brwi bez wyrywania włosków oraz jak naturalnie powiększyć usta. Wszystkie z nich są szybkie i bezproblemowe.

Teraz, rozgłos na platformie, zyskuje nakładanie podkładu za pomocą szpatułki — technika uwielbiana przez profesjonalnych koreańskich wizażystów. To proste, metalowe narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić najcieńszą warstwę produktu, dzięki czemu możemy osiągnąć perfekcyjne, równomierne wykończenie bez efektu maski.

Jak prawidłowo stosować metalową szpatułkę, możemy zobaczyć na krótkim filmie udostępnionym przez @jennypysh_. Jej samouczek ma ponad 2 miliony wyświetleń i ponad 270 tysięcy polubień. Zobaczcie:

Jak nakładać podkład metalową szpatułką?

Cały proces nie jest skomplikowany i nie zajmuje dużo czasu. Wszystko, co będzie potrzebne to podkład i metalowa szpatułka — dostępna jest w sklepach internetowych i kosztuje ok. 10 zł.

Jak to zrobić? Nałóż niewielką ilość podkładu na wierzch dłoni, przesuń po nim krawędź narzędzia, a następnie delikatnie rozsmaruj go na twarzy. Na sam koniec użyj gąbeczki do makijażu, aby wtłoczyć kosmetyk i uzyskać nieskazitelne, gładkie wykończenie.

