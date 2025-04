Wiosna trwa w najlepsze, ale czy znasz już najważniejsze makijażowe trendy, które rządzą w tym sezonem? Kwarantanna to idealny moment, by poeksperymentować z nowymi kolorami i technikami. W końcu chyba nikt nie narzeka teraz na brak czasu...

Co warto wypróbować? Istnieje kilka głównych trendów w makijażu oczu, ust oraz paznokci, które szczególnie wybijają się na tle reszty. Będą modne nie tylko tej wiosny, ale i latem - może więc to okazja, by trochę zmienić swój styl?

Trendy w makijażu na wiosnę i lato 2020

W makijażu oczu stawiamy przede wszystkim na kolor. Zarówno mocne, neonowe barwy, jak i stonowane pastele doskonale pasują do nadchodzących miesięcy. Nakładaj je na całą powiekę - nie musisz martwić się łączeniem różnych odcieni.

W sezonie wiosna-lato wracają kolorowe eyelinery - jednak nie jako tradycyjne jaskółki na powiekach. Geometryczne wzory i artystyczne szkice doskonale sprawdzą się na większe wyjścia. Nasza rada: nie ograniczaj się jedynie do okolic oczu... Jak szaleć, to szaleć, dlatego eyeliner możesz uzupełnić błyszczącymi diamencikami. Naklej ich kilka lub nawet kilkanaście. Latem królują festiwalowe trendy, dlatego nie bój się błyszczeć.

Makijaż ust ma 2 główne nurty - klasyczne mocne, czerwone usta lub delikatne błyszczyki w stylu no make-up. Zależnie od okazji możesz się nimi spokojnie bawić. I uwierz nam, że czerwone usta doskonale pasują również na co dzień do jeansów i t-shirtu.

Jaki manicure będzie modny w nadchodzących miesiącach? Kolor się nie liczy, ale zdecydowania królują długie paznokcie. Szczególnie warto wypróbować mocny przezroczysty manicure z delikatną warstwą brokatowego lakieru.

