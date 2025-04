Kiedy pojawiają się pierwsze zmarszczki, często wpadamy w panikę. Niesłusznie! Pielęgnacja wsparta solidną wiedzą przynosi efekty.

5 największych mitów na temat zmarszczek:

1. Po krem przeciwzmarszczkowy należy sięgnąć po 40. roku życia

Kremu przeciwzmarszczkowego trzeba używać zawsze, gdy skóra go potrzebuje. Zwykle po 30. roku życia zaczyna się ona wolniej regenerować. Ale kosmetyki na zmarszczki nie zaszkodzą też 25-latce, która pali papierosy, opala się bez umiaru i imprezuje po nocach. Skóra przyjmuje tylko te składniki, których potrzebuje. Firmy kosmetyczne kierują często kosmetyki dla konkretnej grupy wiekowej, np. dla 30 czy 40-latek, ale nie jest to wiążące. Ma nam to jedynie ułatwić wybór!

2. Słońce nie ma wpływu na zmarszczki

Promienie słońca nieodwracalnie uszkadzają włókna kolagenu i elastyny, przez co skóra traci jędrność. Przyczyniają się też do powstawania wolnych rodników (jedna z ważniejszych przyczyn starzenia się). Dlatego nie tylko na plaży należy używać kremu z filtrem, powinien go mieć w składzie także krem na dzień (minimum SPF 15).

3. Drogi krem usunie zmarszczki

Nie dokona tego żaden preparat, a cena nie ma znaczenia. Kremy przeciwzmarszczkowe pomagają nam jednak starzeć się wolniej i dużo ładniej. Dostarczają skórze takich składników jak witamina C i E - bardzo dobrze nawilżają skórę, przez co spłycają zmarszczki. Dodatkowo ujędrniają skórę i sprawiają, że łatwiej radzi sobie ze szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

4. Na głębokie zmarszczki trzeba kłaść grubszą warstwę kremu

Nie ma takiej potrzeby! Stosujemy tyle kosmetyku, aby pokryć całą twarz. Krem powinien się równomiernie wchłonąć.

5. Kobiety puszyste wolniej się starzeją

Starzeją się tak samo, jak osoby szczupłe. Skóra tęższych kobiet ma grubszą podściółkę tłuszczową, dzięki temu jest lepiej napięta, a zmarszczki, które się na niej tworzą, są mniej widoczne.

