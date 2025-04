W naszym zestawieniu uwzględniłyśmy oczywiście kosmetyki do makijażu i pielęgnacji. Po burzliwej dyskusji doszłyśmy do porozumienia i stworzyłyśmy listę 9 kosmetyków do twarzy, które warto używać każdego dnia. Jakie produkty znalazły się na naszej liście?

Kosmetyki do pielęgnacji i makijażu, które warto używać każdego dnia

Na pierwszym miejscu stawiamy oczywiście kosmetyki do oczyszczania twarzy. Płyn micelarny i żel do mycia twarzy to naszym zdaniem podstawa. Oczywiście warto mieć również tonik, który tonizuje skórę i przywraca jej odpowiednie pH, ale nie zaliczyłyśmy go do absolutnego minimum.

Kolejny jest oczywiście krem do twarzy i serum . O tym pierwszym chyba nie musimy nikomu mówić, ale ten drugi jest dla wielu kobiet jeszcze zbędnym luksusem. Niepotrzebnie! To kosmetyk, który robi wiele dobrego dla skóry.

Jeżeli chodzi o kosmetyki do makijażu, to ograniczamy się do 5 produktów. Tradycyjny podkład zamieniamy na krem BB. Do tego dodajemy róż, który dodaje skórze świeżości i blasku. Do tego jeszcze tusz do rzęs i pomada lub kredka do stylizacji brwi. Przysłowiową wisienką na torcie jest błyszczyk lub pomadka. Najlepiej w naturalnym odcieniu!

