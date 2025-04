Z waszym dużym zainteresowanie spotkał się tekst, który mówił o najważniejszych kosmetykach do makijażu. Idąc tym tropem, stworzyłyśmy listę najważniejszych produktów do codziennej pielęgnacji twarzy. Dzięki nim utrzymacie skórę w przyzwoitej kondycji!

7 najważniejszych kosmetyków do makijażu

Najważniejsze kosmetyki do pielęgnacji twarzy

Oczywiście to podstawowe produkty, które powinna stosować każda kobieta. Na pierwszym miejscu stawiamy oczyszczanie twarzy. Naszym zadaniem płyn micelarny, żel do mycia twarzy i tonik powinny być w każdej łazience.

Do tego należy dodać jeszcze krem na dzień, najlepiej z filtrem przeciwsłoneczny, regenerujący krem na noc i serum. Warto również zadbać o delikatną skórę ust - odżywczy balsam to podstawa. Pod ręką warto mieć także peeling do twarzy, który należy używać 2 razy w tygodniu. My jesteśmy wielbicielkami delikatnych kosmetyków enzymatycznych.

