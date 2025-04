Dobrze skomponowana paleta cieni do powiek to podstawa udanego makijażu. Poza tym, że każda z nas powinna mieć tę w neutralnych odcieniach odpowiednio dobranych do karnacji, to od czasu do czasu przydaje się również ta nieco bardziej szalona - z odrobiną brokatu lub intensywnych kolorów.

W naszym zestawieniu znajdziesz aż 10 palet cieni do powiek pochodzących z najnowszych kolekcji. Wszystkie kupisz w polskich drogeriach i perfumeriach w cenach od 25 do 315 złotych.

Paleta Brownie Pie Lovely

W palecie znajdziesz 7 cieni do powiek: 3 matowe, 3 perłowe i 1 brokatowy. Całość utrzymana jest w ciepłych, czerwono-pomarańczowo-brązowych kolorach, niczym świąteczne wypieki!

Cena: 24,99 złotych. Do kupienia w drogeriach Rossmann.

Paleta Black is the new black Make up Obsession

Paleta od marki Make Up Obsession jest idealna dla miłośniczek ciemnego smoky eyes. Znajdziesz w niej 10 cieni: 5 matowych i 5 perłowych. Najlepsza dla niebieskich i szarych oczu.

Cena: 33,99 złotych. Do kupienia w drogeriach Rossmann.

Paleta Smoked Palette Revolution Pro

Paleta składa się z aż 18 cieni. Oparta jest na neutralnych brązach i beżach z dodatkiem niebieskich i różowo-karmelowych kolorów. Idealna dla kobiet o piwnych oczach.

Cena: 62,99 złotych. Do kupienia w drogeriach Rossmann.

Paleta 6th Sense Pierre Rene

Kolekcja 6th Sense składa się z 8 palet w różnych wersjach kolorystycznych. Nam najbardziej spodobała Vivid Cloud - znajdziesz w niej 4 matowe, neutralne brązy i beże oraz 2 mocno błyszczące cienie. Wykonasz nią idealny makijaż na sylwestra!

Cena: 29,99 złotych. Do kupienia w drogeriach Hebe.

Paleta Doll Box Wibo

Paleta składa się z 9 cieni utrzymanych w różowo-bordowo-fioletowych tonach. 5 z nich to cienie perłowe, a 4 matowe. To paleta idealna dla zielonych oczu.

Cena: 52,99 złotych. Do kupienia w drogeriach Rossmann.

Paleta Pumpkin Spice Too Faced

Kolejna odsłona kultowej palety marki Too Faced. Tym razem znajdziesz w niej ciepłe odcienie brązów, elektryzujące oranże oraz odrobinę fioletu i złota.

Cena: 239 złotych. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

Paleta Stoned Vibes Urban Decay

Paleta idealna do wykonania sylwestrowego makijażu. Składa się z 12 cieni w kolorach kamieni szlachetnych - rubinu, szmaragdu i szafiru. Część z nich jest mocno brokatowa - reszta matowa.

Cena 265 złotych. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

Paleta Edge of Reality Kat Von D

Paleta składa się z 14 cieni, z czego aż 9 z nich jest mocno brokatowa i błyszcząca. Pozostałe 5 daje neutralne, nieco satynowe wykończenie. Idealna dla miłośniczek błyskotek.

Cena: 229 złotych. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

Paleta Naughty Huda Beauty

W palecie znajdziesz 18 prześlicznych cieni w wyjątkowych kolorach. Tu maty łączą się z mocno iskrzącym wykończeniem, dzięki czemu wykonasz nią zarówno seksowny dzienny makijaż, jak i ten iście wieczorowy.

Cena: 315 złotych. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

Paleta Taretelle In Bloom Clay Tarte

Idealna paleta dla miłośniczek klasyki. Jest w niej wszystko czego trzeba, żeby wykonać zarówno wieczorowe smoky eyes, jak i dzienny makijaż do pracy.

Cena: 179 złotych. Do kupienia w perfumeriach Sephora.

