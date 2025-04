W tym sezonie naprawdę warto przekonać się do malowania ust. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że to jeden z najważniejszych trendów. Po drugie modnych jest tyle odcieni, że każda z nas znajdzie coś dla siebie. Jeśli do tej pory wolałaś podkreślać oczy, zaryzykuj i postaw na usta! Odpowiednio dobrany kolor szminki potrafi odjąć lat, dodać skórze blasku i rozświetlenia.

Usta w kolorze fuksji czy makowej czerwieni to doskonały dodatek do klasycznego białego t-shirtu i dżinsów, beżowe usta idealnie dopełnią letnią, złotą opaleniznę, a te w kolorze wiśniowym czy śliwkowym dodadzą charakteru.

