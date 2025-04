Makijaże na Halloween dawno nie były takie... kobiece! Wreszcie odchodzimy od wiedźm, kościotrupów i innych straszydeł. Sięgamy po brokat, pastelowe kolory i złoto! W poszukiwaniu inspiracji przejrzałyśmy Instagram i znalazłyśmy trzy makijażowe trendy na punkcie, których oszalał cały świat!

Tęczowa galaktyka

Do wykonania takiego makijażu potrzebne wam będą trzy kolory cieni do powiek - niebieskie, różowe i fioletowe, najlepiej o takiej samej temperaturze - albo pastelowe albo mocno nasycone, biała i czarna kredka albo eyeliner, sztuczne rzęsy, brokat (najlepiej o holograficznym połysku), błyszczyk, gąbka do makijażu i zestaw pędzli. W tym wypadku przydadzą się bardziej umiejętności plastyczne niż makijażowe. Najważniejsze jest to, żeby kolory płynnie przechodziły między sobą.

#Knifeliner?

Jeśli jednak jesteś zwolenniczką traktowania Halloween, jako imprezy wyłącznie w mrocznym klimacie, postaw na #knifeliner. Wystarczy czarna kredka, czerwony eyeliner w żelu, brokat i sztuczne rzęsy. Makijaż jest dość prosty do wykonania, szczególnie dla tych z was, które malują się na co dzień. Do idealnych kresek może przydać wam się wyjątkowy gadżet od beauty blender!

Syrena z głębin oceanów

To nasz ulubiony makijaż. Podoba nam się tak bardzo, że mamy ochotę wypróbować go już teraz! Zaopatrz się w turkusowe, niebieskie i różowe cienie, niebieską szminkę (znajdziecie je m.in. w salonach NYX czy Inglot) i całe mnóstwo błyszczących naklejek (przepiękne pojawiły się w najnowszej ofercie marki Tiger). Puśćcie wodze fantazji! Możecie wykorzystać też pastelowe spreje i kredy do barwienia włosów - efekt będzie piorunujący!