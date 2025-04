W tym sezonie makijażyści bardzo często i chętnie sięgają właśnie po szminki. Które są najmodniejsze? Przede wszystkim możemy wyróżnić cztery kolory, a z każdego z nich po dwa odcienie: różowy - bardzo jasny i fuksja, pomarańczowy - brzoskwiniowy i nasycony, czerwony - matowy bardzo intensywny i wiśniowy, beżowo-brązowy - jasny i ten w odcieniu kakao.

Reklama

Jeśli używacie szminek w intensywnych kolorach pozwólcie odgrywać im główną rolę - makijaż oczu postarajcie się ograniczyć do tuszu do rzęs. Jeśli stawiacie na jasne róże, brzoskwinie i beże możecie zaszaleć - dodajcie do nich czarną kreskę na górnej powiece i mocno podkreślone rozświetlaczem kości policzkowe.

Więcej o kosmetykach:

Reklama

Najlepsze błyszczyki powiększające usta

Korektory do twarzy 4 w 1

Róże do policzków - przegląd



W naszej galerii znajdziecie najmodniejsze kolory szminek na lato 2014: