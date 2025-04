Codzienna ochrona przeciwsłoneczna, której nie czuć, ale która działa? Our Lightest to nowa definicja SPF od Resibo – ultralekki krem, który błyskawicznie się wchłania i chroni skórę przed promieniowaniem UVA i UVB niczym niewidzialna tarcza. Nowoczesne filtry przeciwsłoneczne zapobiegają fotostarzeniu, a pielęgnujące składniki aktywne intensywnie nawilżają i dostarczają skórze solidną dawkę antyoksydantów. Krem świetnie sprawdzi się pod makijaż.

To premiera, która jest spełnieniem moich zawodowych marzeń o Resibo. Stworzyliśmy produkt, który jest odzwierciedleniem mojej wizji idealnej pielęgnacji – ultralekki, skuteczny i niesamowicie przyjemny w użyciu – mówi Ewelina Kwit-Betlej, właścicielka Resibo.

fot. Krem, który chroni, ale też pielęgnuje i dostarcza antyoksydantów/Dorota Szulc

Ochrona. Pielęgnacja. Antyoksydacja.

Krem, który chroni, ale też pielęgnuje i dostarcza antyoksydantów – to rzadkość na rynku. Our Lightest SPF 50 zawiera hydrolat z białej herbaty (3%), który działa oczyszczająco i pomaga skórze walczyć ze stresem oksydacyjnym, a ekstrakt z owoców goji (2%) dostarcza jej cennych składników odżywczych, wspomaga syntezę kolagenu, poprawia elastyczność skóry i przyspiesza jej regenerację.

fot. Our Lightest debiutuje w wyjątkowej kampanii/Dorota Szulc

Kampania

Our Lightest debiutuje w wyjątkowej kampanii, w którą Resibo zaangażowało m.in. dwie niezwykłe artystki – fotografkę Dorotę Szulc i modelkę Kamilę Szczawińską. Ich wrażliwość na piękno i autentyczność doskonale odzwierciedla filozofię marki. Klimatyczne zdjęcia powstały na słonecznej Malcie.

To jednak nie koniec artystycznych akcentów w tej kampanii – autorką ilustracji na opakowaniu kremu jest Pola Augustynowicz, która zaprojektowała również motywy na bambusowej apaszce, dołączonej do limitowanego zestawu premierowego Our Lightest. Krem można dostać na resibo.pl.

fot. Autorką ilustracji na opakowaniu kremu jest Pola Augustynowicz/mat. prasowe

Pojemność: 50 ml

Cena: 129 zł

fot. Krem Our Lightest SPF 50 z antyoksydantami/mat. prasowe

Resibo to polska marka kosmetyków dla świadomych kobiet. Takich, które znają siebie, swoją skórę i ufają swoim wyborom. To dla nich stale wprowadzamy nowe, dopracowane kosmetyki i łączymy w nich to, co najlepsze – naukę, piękno i intuicję. Wierzymy, że prawdziwe piękno pochodzi z wnętrza. Wierzymy też, że o zewnętrzne piękno trzeba dbać. Świadomie. Codziennie. Skutecznie. Wierzymy w naukę i jej realne działanie, dlatego wybieramy składniki, które są dopracowane do perfekcji – przebadane, potwierdzone, skuteczne.

