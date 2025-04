Tusz do rzęs to jeden z najbardziej lubianych i najczęściej kupowanych kosmetyków do makijażu. Obecnie na rynku jest bardzo duży wybór tego typu produktów i bardzo ciężko jest znaleźć ten idealny. Dlatego postanowiłyśmy stworzyć subiektywne zestawienie najlepszych tuszów do rzęs.

Jak wybrać idealną maskarę?

Marzysz o zniewalających rzęsach, ale nie chcesz wydawać fortuny na mascarę? Nie musisz! Dobry tusz do rzęs nie musi kosztować fortuny. Godne polecenia produkty, możesz kupić już za 19 zł.

Jak wybrać dobry tusz do rzęs?

Gdy szukasz idealnej maskary, wybierz taką, która jest uniwersalna - pogrubi rzęsy i jednocześnie je wydłuży. Pamiętaj, że w tuszu najważniejsza jest szczoteczka, to na nią powinniście zwracać największą uwagę - duża sprawdzi się przy długich, grubych rzęsach, a cienka przy rzęsach krótkich i delikatnych.

Kosmetyk, który przedłuży trwałość tuszu do rzęs