Krem BB to jeden z tych kosmetyków, który prawdziwie zrewolucjonizował dziedzinę makijażu. I, być może dla większości z was będzie to zaskoczeniem, wcale nie pochodzi z krajów azjatyckich. Jego formuła została opracowana w latach 60. XX wieku przez niemiecką dermatolog dr Christinę Schrammek.

Początkowo krem BB stosowany był do łagodzenia podrażnień skóry i kamuflowania zaczerwienień po zabiegach chirurgii laserowej.

Dwadzieścia lat później, w latach 80., krem pojawił się w Azji. Kosmetyk, który leczy i kryje niedoskonałości skóry w mig podbił serca Koreanek i Japonek, znanych z dążenia do idealnej cery. Teraz kremy BB znaleźć można w większości drogerii. Pochwalić się mogą nim również nasze rodzime marki. Jak wypadają na tle azjatyckiej konkurencji?

Co to jest krem BB?

Krem BB łączy w sobie dobroczynne właściwości podkładu, kremu nawilżającego, korektora i kremu z filtrem UV. Oprócz nawilżania skóry i ujednolicenia jej kolorytu, kremy BB jak nic innego potrafią dodać jej blasku i zdrowego wyglądu. Wiele z nich ma również dodatkowe działanie łagodzące, regenerujące, przeciwzmarszczkowe lub przeciwtrądzikowe.

Zalety każdego kremu BB:

dodaje skórze blasku,

wyrównuje jej koloryt,

maskuje niedoskonałości,

nawilża i odżywia,

chroni przez promieniowaniem UV.

8 najpopularniejszych kremów BB

Wybrałyśmy 8 produktów - większość z nich jest do kupienia w popularnych drogeriach. Oddzielnie wyróżniłyśmy poziom krycia (charakterystyczny dla kremów BB), filtr UV i dostępność kolorów.

Krem BB + baza, Pupa, cena 76,90 zł za 50 ml

Krem zawiera wyciąg z hibiskusa, który posiada właściwości odświeżające i wygładzające oraz zapobiega zaczerwienieniom. Ma nieco gęstszą konsystencję niż inne kremy BB, więc do jego nakładania najlepiej wykorzystać zwilżoną gąbkę do makijażu.

Filtr słoneczny: SPF 20.

Poziom krycia: wysoki.

Rodzaj cery: dla każdej, ale najlepiej sprawdzi się przy suchej i mieszanej skórze.

Dostępne kolory: 01 Nude (ciemniejszy niż klasyczne kremy dla jasnych karnacji), 02 Sand.

Krem BB, Miya, cena 44,90 zł za 40 ml

Krem zawiera olej z nasion pomidora, który regeneruje i zwiększa elastyczność skóry, ekstrakt z rozmarynu i olejek ze słodkich migdałów, które odżywiają i wygładzają oraz kwas hialuronowy, który utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia. Krem nie zawiera silikonów, parafiny, PEG-ów, olejów mineralnych, parabenów.

Filtr słoneczny: SPF 30.

Poziom krycia: średni.

Rodzaj cery: polecany przede wszystkim skórze suchej, wrażliwej i normalnej.

Dostępne kolory: jasny, ciemny.

Krem BB łagodzący, Vianek, cena 34 zł za 50 ml

Krem zawiera mnóstwo składników nawilżających m.in. ekstrakt z jeżówki purpurowej oraz alantoinę, która łagodzi wszelkie zaczerwienienia. Krem może być aplikowany samodzielnie lub stanowić bazę pod inne kosmetyki kolorowe.

Czym się wyróżnia? Zawiera tylko filtry fizyczne (tlenek cynku i dwutlenek tytanu), dzięki czemu chroni skórę wrażliwą i podrażnioną przed szkodliwym działaniem promieni UV.

Filtr słoneczny: SPF 15.

Poziom krycia: delikatny.

Rodzaj cery: idealny dla skóry suchej i wrażliwej.

Dostępne kolory: jasny, ciemny.

Krem BB Healthy Mix, Bourjois, cena 56 zł za 30 ml

Krem wzbogacony jest kompleksem witamin C, A, E i B5. Ma lekką i oddychającą formułę, która zapewnia nawilżenie skóry przez 24h.

Filtr słoneczny: SPF 15.

Poziom krycia: średni.

Rodzaj cery: sprawdzi się przy każdej karnacji.

Dostępne kolory: 01 light, 02 medium, 03 dark.

Krem BB upiększający 5 w 1, Garnier, cena 14,99 zł za 50 ml

Krem wzbogacony jest o pochodną witaminy C, znaną z właściwości antyoksydacyjnych i rozświetlających. Może być stosowany jako podkład, krem lub baza pod makijaż.



Filtr słoneczny: SPF 15.

Poziom krycia: średni.

Rodzaj cery: idealny dla każdej cery (do wyboru jest wersja dla suchej i tłustej skóry).

Dostępne kolory: jasny, średni, ciemny.

Krem BB Super+ Beblesh Balm Orange, Skin 79, cena 99 zł

Krem zawiera Vital-V Complex, który szybko przywraca skórze równowagę, normalizuje jej mikroflorę i eliminuje wiele problemów dermatologicznych. Krem BB Skin 79 zawiera olej arganowy, słonecznikowy, sojowy i ryżowy oraz ekstrakt z cytryny, róży, owsa i rumianku. Ta mieszanka doskonale odżywia, nawilża i regeneruje skórę.

Filtr słoneczny: SPF 50.

Poziom krycia: wysoki.

Rodzaj cery: sprawdzi się przy każdej skórze.

Dostępne kolory: seria kremów BB Skin 79 składa się z 7 kolorów.

7. Krem BB Prestige, It's Skin, cena 129 zł za 50 ml

Jego najważniejszą zaletą jest obecność ekstraktu ze śluzu ślimaka (na drugim miejscu w składzie), który regeneruje, napina skórę oraz wspomaga odnowę komórkową zmniejszając widoczność zmarszczek i poprawiając strukturę skóry.

Krem wykazuje także bardzo dobre właściwości przeciwtrądzikowe i naprawcze, dzięki czemu krem skutecznie walczy z niedoskonałościami cery.

Filtr słoneczny: SPF 25.

Poziom krycia: średnie.

Rodzaj cery: polecany przede wszystkim dla suchej, normalnej i mieszanej skóry.

Dostępne kolory: jeden uniwersalny.

Krem BB Signature Real Complete, Missha, cena 99 zł za 45 g

Krem wzbogacony jest o ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego, który pobudza mikrokrążenie oraz dobrze redukuje objawy zmęczenia - skóra zyskuje więc zdrowy, świetlisty wygląd.

Zawiera ceramidy, kwas hialuronowy oraz skwalan, dzięki czemu nie tylko intensywnie nawilża skórę, ale również bardzo dobrze regeneruje uszkodzoną barierę lipidową. Nie zawiera parabenów, oleju mineralnego oraz alkoholu. Jest odpowiedni nawet dla bardzo wrażliwej cery.

Filtr słoneczny: SPF 25.

Poziom krycia: wysokie.

Rodzaj cery: dla każdej skóry.

Dostępne kolory: cream 13, 21, 23.

Analiza składu kremu BB

Najlepszy krem BB to taki, który ma dobrze przemyślany skład. Po pierwsze powinien zawierać jak najwięcej składników nawilżających i rozświetlających skórę - kwas hialuronowy, wyciąg z miłorzębu japońskiego, olejek ze słodkich migdałów, witaminą C oraz łagodzących - alantoinę, ekstrakt z owca, ryżu.

Pamiętaj, że oryginalny krem BB zawiera silikony - to one odpowiedzialne są za gładkość i maskowanie niedoskonałości. Krótko mówiąc, za dobre „przyleganie" kremu do skóry. Krem powinien także zawierać filtry UV - ich wartość najczęściej waha się między SPF 15 a SPF 50.

Jak dobrać krem BB?

Krem BB powinien być przede wszystkim dopasowanych do naszego typu skóry (normalnej, mieszanej, tłustej, suchej). To niezwykle ważne, bo na przykład na skórze tłustej i mieszanej, najlepiej sprawdzą się kremy lekkie, oparte na naturalnych składnikach.

Skóra sucha z kolei woli kremy o wodnistej formule i z dużą dawką składników nawilżających. Masz skłonność do zapychania porów? Nie wybieraj kremów z dużą ilością silikonów.

Drugim ważnym aspektem jest wybranie odpowiedniego odcienia. Większość kremów azjatyckich ma bardzo ograniczoną gamę (często jest to tylko jeden kolor), ale pasują do większości karnacji (szczególnie słowiańskich).

Po trzecie ważny jest poziom krycia. I choć kremy BB nie kryją tak jak podkłady, to ich transparentność może być różna - od delikatnej, przez średnią aż do mocnej. Pamiętaj jednak, że krem BB nie zakamufluje bardzo widocznych niedoskonałości takich jak krostki czy silne przebarwienia.

Analiza składów 7 kremów BB