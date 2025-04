Eyeliner Eveline Precise Brush Liner jest jednym z najbardziej deficytowych kosmetyków na drogeryjnych półkach. Na Instagramie uzyskał tytuł bestsellera. Tłumaczymy, dlaczego stał się internetowym fenomenem.

Precise Brush Liner od Eveline zamiennikiem Kat von D Tattoo Liner

Idealna czarna kreska na górnej powiece jest trudna do osiągnięcia dla makijażowych nowicjuszek, eyeliner w tuszu jest problematyczny dla drżącej ręki, a z kolei nawet najbardziej precyzyjna kredka nie da efektu doskonałej linii na powiece. Żelowe eyelinery są wprawdzie przyjemne w użytkowaniu, ale ich koszt (oraz pędzelka do nich) jest wyższy i mają tendencję do wysychania.

Eyeliner w pisaku od Eveline dedykowany jest zarówno makijażystom, jak i amatorom. Posiada wszystkie cechy kosmetyku idealnego:

zakończony jest precyzyjnym, miękkim pędzelkiem, więc jest idealny zarówno dla początkujących jak i wprawnych w makijażu,

posiada głęboki czarny odcień ,

, jest odporny na ścieranie i trwały aż do 24h,

jest niedrogi - kosztuje od 14 zł do 21 zł.

Eyeliner od Eveline w pisaku ma dość rzadką konsystencję i półmatowe wykończenie. Jeśli to twoje pierwsze kroki z eyelinerem, możesz śmiało zacząć z nim swoją przygodę i nie przepłacać. Jakościowo i wizualnie Precise Brush Liner jest porównywany do kultowego eyelinera Kat von D Tattoo Liner, który kosztuje ponad 90 zł. Co prawda oba produkty znikają ze sklepowych półek w okamgnieniu, ale skoro nie widać różnicy - nie ma sensu przepłacać.

Nie tak dawno wychwalałyśmy też tusz do rzęs Eveline, który daje efekt sztucznych rzęs. Taki duet sprawdzi się na co dzień, jak i na większe wyjście. Koniecznie podziel się opinią.

