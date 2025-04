Tusz wodoodporny do rzęs powinien trafić do każdej letniej kosmetyczki. Podczas wakacji, tradycyjne produkty często nie zdają egzaminu - upalne dni potrzebują specjalnej oprawy i produktów do zadań specjalnych.

Maskara, której używasz w tym okresie, ma być trwała, nie rozmazywać się i nie spływać podczas kąpieli. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi wodoodporny tusz do rzęs, któremu nie jest straszna woda i pot.

Musisz pamiętać, że wodoodporne tusze do rzęs mają o wiele bardziej obciążającą formułę niż te tradycyjne. Nie powinno się ich stosować przez cały rok. Zarezerwuj je tylko na okres wakacyjny.

W naszym zestawieniu znajdziesz 12 najlepszych wodoodpornych tuszy do rzęs. Ceny zaczynają się od 13,99 złotych. Wszystkie kupisz w popularnych drogeriach i perfumeriach.

Jak zmyć wodoodporny tusz do rzęs?

Wodoodporne tusze do rzęs znacznie trudniej zmyć niż te o tradycyjnej formule - delikatne płyny micelarne przeznaczone do mycia całej twarzy, mogą sobie z nimi nie poradzić.

W takim wypadku warto sięgnąć po mleczko lub olejek do demakijażu oczu. Dzięki temu delikatnie i łagodnie usuniesz resztki kolorowych kosmetyków i nie wysuszysz delikatnej i wrażliwej skóry.

Świetnie sprawdzą się również roślinne olejki (np. z awokado, jojoba, macadamia), które stosuje się do olejowego oczyszczania twarzy, czyli metody OCM. Na rynku znajdziesz również płyny do demakijażu przeznaczone specjalnie do zmycia wodoopornego tuszu. Najczęściej mają formułę dwufazową - jedna z nich zawsze jest olejowa, która za jednym pociągnięciem wacika rozpuszcza wodoodporną formułę.

