TikTok to wymarzone miejsce wszystkich miłośników świata beauty. Platforma zrzeszająca miliony osób na całym świecie daje nam wszystko: od przydatnych sztuczek i wskazówek z zakresu pielęgnacji, makijażu i stylizacji włosów, po recenzje kosmetyków, które warte są inwestycji. Nie ma co ukrywać – to właśnie tam obecnie rodzą się trendy, szczególnie jeśli chodzi o najlepsze produkty kosmetyczne. TikTok ma niesamowitą moc i wszystko, co zrobi wrażenie na użytkowniczkach, z miejsca znika ze sklepowych półek i robi się długa lista oczekujących. W ten sposób odkryłyśmy na przykład: plastry Frownies, działające prawie jak botoks (spłycają zmarszczki w jedną noc), oczyszczającą maseczkę Instant Vinergetic C+ francuskiej marki Caudiale, która usuwa zaskórniki i pozostawia skórą gładką i promienną oraz krem pod oczy Peter Thomas Roth Instant FirmX Eye, dzięki któremu worki pod oczami przestają być utrapieniem — wygładza je w 5 minut. Scrollowanie krótkich filmów niesamowicie wciąga, ale te wszystkie godziny spędzone na oglądaniu, rekompensują zaoszczędzone pieniądze. Nie musimy testować dziesiątek kosmetyków, żeby w końcu trafić na swojego kosmetycznego bohatera.

Kolejnym produktem, który zdominował platformę, który błogosławią dziewczyny na TikToku jest tusz do rzęs Maybelline Lash Sensational Sky High. Chociaż od premiery (miała miejsce w 2021 roku) minęło sporo czasu i pojawiło się mnóstwo innych produktów, ta maskara nie ma sobie równych.

Elastyczna szczoteczka w kształcie wieży zamknięta w połyskującym, różowym opakowaniu, to magiczna różdżka, która zapewnia rzęsy do nieba już po jednym pociągnięciu. Ekstremalnie wydłuża, imponująco pogrubia, nie skleja, bez problemu radzi sobie z krótkimi włoskami przy zewnętrznym kąciku oka i nie odbija się na dolnej powiece. Zobaczcie, jakie daje efekty:

Bestsellerowa maskara Maybelline Lash Sensational Sky High, dostępna jest w większości drogerii. Kosztuje ok. 50 zł, ale bardzo często jest w promocji. Teraz, w drogeriach Superpharm z kartą Lifestyle kupicie ją w super cenie, za niecałe 30 zł.

fot. Maskara Lash Sensaltional Sky High Maybelline, cena: ok. 48 zł/materiały prasowe

