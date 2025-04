Czasy, kiedy tusz miał jedynie wydłużać rzęsy, dawno minęły. Teraz to multifunkcyjne kosmetyki, które odżywiają, zagęszczają i nawilżają. W drogeriach znajdziecie już dość duży wybór produktów, które w swoim składzie mają wzmacniające substancje i witaminy.

Kluczowa różnica między tradycyjnymi tuszami do rzęs a nowoczesnymi to oczywiście formuła. Wszystkie pogrubiają, zagęszczają i podkręcają rzęsy, ale coraz więcej z nich dodatkowo je wzmacnia. Wśród naszych propozycji znalazły się kosmetyki z olejkiem arganowym, wyciągiem z ogórka, minerałami pochodzenia wulkanicznego, a nawet ekstraktem z bawełny. Nowością są również produkty z dodatkiem wzmacniającego serum - my jesteśmy nimi zachwycone.

Zmianie uległy również szczoteczki, które według wielu osób są najważniejsze. Obecnie bardzo popularne są dwustronne i o stożkowym kształcie - dzięki temu bez problemu można wytuszować nawet najkrótsze włoski. Przeszłością są również kosmetyki, które podrażniały oczy. Możecie ich używać bez obaw! Większość z nich jest odpowiednia także dla osób noszących szkła kontaktowe - sama się do nich zaliczam.

1 z 14 Wydłużająco-pogrubiające serum do rzęs Lashem, cena, ok. 135 zł Podwójny tusz-serum - aktywna baza na jednym końcu i tusz na drugim. Zaprojektowany specjalnie do spajania i uszczelniania włókien. Zawiera testowane klinicznie serum do intensyfikacji rzęs. Konsoliduje i odżywia rzęsy podczas snu. Rzęsy wyglądają na dłuższe, grubsze i gęstsze. Nie rozmazuje się i jest odpowiedni do użytku przez osoby noszące szkła kontaktowe.

2 z 14 Tusz do rzęs Lashgasm Too Faced, cena, ok. 95 zł Liczne włosie elastycznego, ale mocnego, formowanego włosia Lashgasm mają wypustki, które chwytają każda rzęsę, dzięki czemu nie pojawiają się na nich grudki. Bogaty w witaminy, kremowy środek przenika, dając wysoką chłonność i przesadną głębię. Olej z nasion rośliny Limnanthes alba tworzy barierę ochronną, zamykając wewnątrz łagodzące środki zmiękczające, które pozwalają na długotrwałe noszenie, bez wysuszania i niszczenia rzęs. Nawilżająca połączenie panthenolu, witamin A i E oraz olejku z nasion jojoby nawilża rzęsy i przynosi im ulgę, aby pozostały miękkie, lekkie i elastyczne.

3 z 14 Tusz do rzęs Grand Volume Lash Styler IsaDora, cena, ok. 89,90 zł Dwustronna asymetryczna szczoteczka z podwójnymi zbiornikami na tusz – dla uzyskania większej objętości! Miękkie włosie szybko absorbuje tusz, co ułatwia jego równomierne rozprowadzanie. Twarde włosie z drugiej strony szczoteczki - rozdziela i stylizuje. Mniejsze włoski idealnie rozprowadzają tusz na dolnej linii rzęs. Dodatkowo tusz nawilża i odżywia rzęsy.

4 z 14 Tusz do rzęs Wonderfull Wake Me Up Rimmel, cena, ok. 35 zł Formuła z witaminami i ekstraktem z ogórka sprawia, że rzęsy są gładkie i odżywione. Precyzyjna szczoteczka dociera do każdej rzęsy osobno sprawiając, że są pogrubione, podniesione i rozdzielone bez grudek.

5 z 14 Tusz do rzęs Cils Tint Lancome, cena, ok. 159 zł Maskara została wzbogacona o olejek różany bogaty w ceramid R o właściwościach odbudowujących i wygładzających oraz D–Panthenol, aby zwiększyć wytrzymałość i gęstość rzęs. Do 3 razy większa zawartość czarnego pigmentu podkreśli oczy intensywną, głęboką czernią. Wyprofilowana szczoteczka Precision została zaprojektowana tak, aby zapewnić idealne, precyzyjne pokrycie rzęs, wydłużając oraz rozdzielając je dla osiągnięcia wyraźnego i naturalnego efektu.

6 z 14 Tusz do rzęs Volume Glamour Ultra Care Bourjois, cena, ok. 49,99 zł Maskara Volume Glamour Ultra Care podwaja objętość rzęs bez podrażniania oczu już od pierwszej aplikacji. Jej pogrubiająca formuła w postaci kremowego balsamu otacza każdą rzęsę od nasady aż po końce i chroni ją przed agresywnymi czynnikami zewnętrznymi (zanieczyszczenia, potarcia , klimatyzacja). Formuła wzbogacona w olejki z bawełny i z migdałów, została specjalnie opracowana dla wrażliwych oczu. Szczoteczka delikatna w aplikacji, dzięki zaokrąglonemu kształtowi i delikatnym włoskom, pogrubia rzęsy bez ich obciążania oraz bez sklejania. Rezultat: już po 3 tygodniach stosowania rzęsy są widocznie mocniejsze i bardziej odporne, dzięki odżywieniu ich od wewnątrz.

7 z 14 Tusz do rzęs Volcanic Minerals Korres, cena, ok. 99 zł Zapewnia spektakularną objętość rzęs jednocześnie ich nie obciążając. Formuła wzbogacona o minerały pochodzenia wulkanicznego, ekstrakt z bawełny, polimery ze słonecznika i winogron, wzmacnia i chroni rzęsy.

8 z 14 Tusz do rzęs Cheater! The Balm, cena, ok. 72,90 zł Tusz pogrubiający Cheater-Black Mascara pozwala na stopniowanie efektu pogrubienia. Formuła kosmetyku wzbogacona została o pantenol, który wzmacnia rzęsy i wydłuża je w mgnieniu oka. Tusz pogrubiający The Balm Cheater-Black Mascara posiada dużą, specjalnie zaprojektowaną, spiralną szczoteczkę z wąskim mostkiem. Przyspiesza ona i ułatwia pomalowanie wszystkich rzęs, nawet tych najmniejszych. Tusz nie kruszy się i nie pozostawia grudek.

9 z 14 Tusz do rzęs Rouge Bunny Rouge, cena, ok. 125 zł Pogrubiający Tusz do Rzęs „Obfitość” sprawia, że rzęsy są grubsze, dłuższe i niesamowicie gęste. Nowa zaawansowana formuła w kremowej konsystencji owija każdą rzęsę odżywczymi naturalnymi woskami. Łatwy i szybki w użyciu, zapewnia intrygujący wygląd i trwałe efekty, bez wysuszenia rzęs. Ekstremalnie precyzyjny, podnosi rzęsy i zwiększa ich objętość – ten tusz stanie się Twoim ulubionym! Pełne, wyraziste i precyzyjnie podkreślone rzęsy już za jednym pociągnięciem. Tusz nadaje się także dla oczu wrażliwych i dla osób noszących soczewki.

10 z 14 Tusz do rzęs Maskara Luxury Lashes Catrice, cena, ok. 19,99 zł Nowe maskary Luxury Lashes dostępne będą w trzech wersjach: ultra czarnej, klasycznej pogrubiającej i wodoodpornej. Wszystkie zawierają ekskluzywny składnik protein kaszmiru, subtelny zapach oraz atrakcyjne połyskujące czarne opakowanie. Różnice tkwią w szczoteczce: kształt stożkowaty w ultra czarnej oraz wodoodpornej i skręcona szczoteczka w wersji pogrubiającej, która mocno zagęszcza rzęsy.

11 z 14 Tusz do rzęs Flawless Definition bareMinerals, cena, ok. 95 zł Podkęcająco-wydłużający tusz do rzęs daje maksimum podkręcenia i wydłużenia. Zawiera odżywcze witaminy, minerały, antyoksydanty, aminokwasy i ekstrakty naturalne, dzięki czemu rzęsy są wzmocnione i odżywione, bez efekty sklejania, rozmazywania i kruszenia się tuszu. Szczoteczka z włosiem o podwójnej długości z łatwością unosi rzęsy na długi czas.

12 z 14 Tusz do rzęs Roller Lash Benefit, cena, ok. 125 zł Nowa maskara ze szczoteczką z haczykami, która obejmuje, rozdziela, unosi i podkręca rzęsy. Podczas, gdy specjalna podkręcająca formuła utrzymuje się na rzęsach przez 12 godzin! Dodatkowo maskara zawiera prowitaminę B5 oraz serynę, składniki znane ze swoich wartości odżywczych i pielęgnujących.

13 z 14 Tusz do rzęs Lash Maximizer Make up Factory, cena, ok. 88 zł Absolutne pogrubienie rzęs. Tusz maksymalizuje objętość i grubość rzęs odmładzając spojrzenie. Zagęszczenie włókien szczoteczki daje maksymalną objętość rzęs. Dzięki specjalnej końcówce dociera do najkrótszych rzęs w kącikach oczu. Specjalna formuła łącząca w sobie różne woski daje objętość i dba o rzęsy. Odpowiednia dla wrażliwych oczu i dla osób noszących szkła kontaktowe