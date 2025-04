Tonik, zaraz obok żelu do mycia twarzy i kremu nawilżającego, to najważniejszy kosmetyk do pielęgnacji cery. Niestety, część z Was o nim zapomina. Na rynku jest całe mnóstwo produktów tonizujących. Mogą mieć działanie rozświetlające, odświeżające, odmładzające, witaminowe czy matujące. Zajrzyjcie do naszej galerii i znajdźcie tej idealny dla siebie. Ceny zaczynają się już od 8 zł!

Dlaczego tonik jest taki ważny?

Przede wszystkim dlatego, że przywraca odpowiednie pH naszej skórze. Orzeźwia i oczyszcza cerę, usuwa resztki makijażu (jeśli z czymś nie poradzi sobie mleczko czy żel) oraz pomaga zmniejszyć widoczność porów.

