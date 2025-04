Witamina C to jeden z najskuteczniejszych składników aktywnych, który wiosną może zdziałać cuda dla skóry. Pomaga rozjaśnić cerę, redukuje przebarwienia, wspiera produkcję kolagenu i chroni przed wolnymi rodnikami. Wybraliśmy 4 najlepsze sera z witaminą C, które idealnie sprawdzą się w pielęgnacji na sezon wiosenny. Pozycje numer 2 i 3 to dobre, budżetowe propozycje, za które zapłacisz około 30 zł.

Serum o wysokim stężeniu 12% czystej witaminy C zostało stworzone z myślą o rozświetleniu i wygładzeniu skóry. Formuła działa szybko i skutecznie, poprawiając teksturę cery oraz niwelując oznaki zmęczenia.

Redukuje drobne zmarszczki i oznaki zmęczenia.

Ujednolica koloryt i nadaje blask.

Ma lekką, nietłustą konsystencję, szybko się wchłania.

Podczas aplikacji należy unikać kontaktu z oczami i zawsze stosować filtr SPF w ciągu dnia.

Widoczna poprawa wygładzenia skóry.

Może być stosowane na dzień i na noc.

Cena: ok. 55 zł

fot. Rozświetlająco-wygładzające serum do twarzy z witaminą C L'Oreal Paris Revitalift Clinical/ materiały prasowe

Serum nocne z witaminą C od Garnier wyróżnia się skutecznością w walce z przebarwieniami i oznakami zmęczenia. Łączy działanie rozjaśniające z nawilżającym, dzięki czemu skóra rano wygląda świeżo i promiennie.

Intensywnie rozświetla cerę.

Zmniejsza widoczność przebarwień.

Działa nawilżająco i kojąco przez noc.

Przywraca skórze zdrowy blask.

Idealne dla skóry matowej, z przebarwieniami lub utratą blasku.

Należy unikać kontaktu z oczami i nie stosować na uszkodzoną skórę.

Dobra relacja ceny do jakości.

Cena: ok. 35 zł

fot. Rozświetlające serum na noc z witaminą C Garnier Skin Naturals Vitamin C/ materiały prasowe

Zaawansowana formuła łącząca etylowaną witaminę C z kwasem hialuronowym i niacynamidem, zapewnia intensywne nawilżenie i rozjaśnienie skóry.

Nawilża i wygładza skórę.

Poprawia elastyczność.

Redukuje przebarwienia i poprawia koloryt cery.

Dla osób z cerą odwodnioną, zmęczoną, z nierównym kolorytem.

Kompozycja zapachowa może uczulać wrażliwsze skóry.

Szybko się wchłania i nie zapycha porów.

Cena: ok. 32 zł

fot. Serum z witaminą C rozświetlająco-nawilżające Bielenda Skin Clinic Professional/ materiały prasowe

Serum idealne do włączenia do rutyny anti-aging, wspomaga regenerację i wzmacnia barierę ochronną skóry.

Działa przeciwzmarszczkowo i rozświetlająco.

Neutralizuje wolne rodniki.

Wzmacnia skórę i poprawia jej elastyczność.

Przeznaczone dla osób z cerą dojrzałą, zmęczoną, potrzebującą regeneracji i rozświetlenia.

Ze względu na alkohol w składzie – stosować ostrożnie przy bardzo wrażliwej cerze.

Wyższa cena w porównaniu do drogeryjnych odpowiedników.

Lekka formuła i szybkie wchłanianie.

Cena: ok. 169 zł

fot. Rozświetlające serum do twarzy z witaminą C Vichy Liftactiv Supreme Vitamin C/ materiały prasowe

