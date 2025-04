Naszym zdaniem róż do policzków to, zaraz obok podkładu i tuszu do rzęs, najważniejszy kosmetyk do makijażu. Potrafi jednym muśnięciem nadać twarzy promienny wygląd, wymodelować jej kształt i pięknie podkreślić kości policzkowe.

Reklama

Nasze ulubione róże do policzków

Na rynku dostępne są róże w kamieniu, w kremie lub półtransparentnym płynie. Jedne z nich dają matowe wykończenie, inne pięknie mienią się lśniącymi drobinkami. Zobaczcie wybrane przez nas hity! Zgadzacie się z naszym wyborem?

Reklama

Wybór redakcji:

Najlepsze tusze do rzęs

Najlepsze eyelinery

Najlepsze podkłady