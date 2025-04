7 z 8

Pomadka ochronna Oeparol, cena 7 zł

Zima to czas, kiedy szczególnie często sięgam po pięlęgnacyjną pomoc ochronnych pomadek do ust. Choć zdarza mi się używać różnych kosmetyków, zazwyczaj ostatecznie wracam właśnie do tej. Świetnie natłuszcza i regeneruje usta, a przy tym jest bardzo neutralna. Jak dla mnie - ideał! - Marta, redaktor działu Zdrowie.