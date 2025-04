Z powodu niskich temperatur, lodowatego wiatru i suchego powietrza w pomieszczeniach, cierpią nie tylko dłonie, skóra na całym ciele, ale też nasze usta. Stają się suche, spierzchnięte, popękane i wrażliwe, dlatego najlepsze, co możesz im teraz podarować, to ultraodżywcza pomadka ochronna. Będzie je pielęgnowała non stop, o każdej porze dnia i nocy, w każdych warunkach. Jeśli chcesz uniknąć bólu i uszkodzeń, miej ją zawsze pod ręką, bez względu na to, czy wybierasz się na długi spacer, siedzisz w klimatyzowanym pokoju, czy masz w planach wypad na stok.

Szukając pomadki ochronnej do ust, zwracaj uwagę na skład. Najlepsze efekty i ochronę zapewnią ci te, które bogate są m.in. w olejek rycynowy, olejek jojoba, masło shea, wosk pszczeli, witaminę E oraz miód. W drogeriach znajdziesz wiele produktów z tej kategorii — od bezbarwnych formuł po delikatnie barwiące.

Potrzebujesz pomocy w wyborze? Zerknij do naszej galerii i odkryj 9 najlepszych pomadek ochronnych do zimowej (i nie tylko) pielęgnacji ust. Wszystkie są łatwe i szybkie w aplikacji oraz gwarantują natychmiastowe efekty.

