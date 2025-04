Płyn micelarny to bez wątpienia jeden z najważniejszych kosmetyków do codziennej pielęgnacji. Przypytałam koleżanek z redakcji, aby wybrały swoje kosmetyczne hity. Jesteście ciekawe co znalazło się na naszej liście?

To kosmetyk, który kupuję niezależnie od tego, czy jest na niego promocja, bo... kosztuje raptem 7 zł. Bezkarnie stosuję go rano, wieczorem, kiedy tylko mam ochotę i moja skóra bardzo go lubi. Zmywa makijaż i odświeża cerę - nie odstaje jakością od droższych płynów micelarnych!

Edyta, redaktor działu Kultura i Życie Gwiazd

Ideał w rozsądnej cenie! Świetnie usuwa makijaż i bardzo dobrze oczyszcza twarz. Czego chcieć więcej? Jego dużą zaletą jest też dla mnie fakt, że radzi sobie bardzo szybko nawet z tuszami do rzęs!

Weronika, redaktor działu Kuchnia i Dom

