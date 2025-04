Jeśli do tej pory nie miałyście okazji wypróbować płynu lub wody micelarnej koniecznie nadróbcie zaległości. Z pewnością zamienicie ulubione mleczko do zmywania makijażu i tonik do oczyszczania twarzy właśnie na ten produkt. Dlaczego?

Reklama

Najlepsze płyny micelarne do twarzy

Po pierwsze woda czy płyn micelarny doskonale oczyszczają twarz. Jednocześnie nie ściągają skóry i pozostawia ją gładką i nawilżoną. Doskonale potrafią zmywać makijaż, nie powodując przy tym żadnego podrażnienia. Warto stosować go dwa razy dziennie, rano tuż przed nałożeniem makijażu i wieczorem przed nałożeniem kremu na noc. Zajrzyjcie do naszej galerii, w której znajdziecie przegląd najlepszych płynów micelarnych. Macie już swój ulubiony?

Reklama

Więcej o pielęgnacji twarzy:

Pomóż cerze przetrwać zimę

Obrzęki i cienie pod oczami? Nigdy więcej!

Jak ożywić zmęczoną cerę?