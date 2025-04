Najlepsze mleczka do demakijażu

Mleczko do demakijażu to kosmetyk, który znakomicie usuwa makijaż. Należy je dobierać nie tylko do rodzaju skóry (tłusta, naczynkowa, sucha, mieszana). Pod uwagę powinnaś brać również jej wrażliwość i rodzaj używanych kosmetyków.

Jak działa mleczko do demakijażu?

Mleczko do demakijażu jest emulsją uzyskiwaną z połączenia substancji olejowych i wodnych, które łączy się za pomocą emulgatora. Polecane jest osobom, które mają skórę suchą, wrażliwą i skłonną do podrażnień.

Ten kosmetyk znajdziesz w ofercie większości marek kosmetycznych. Kiedyś używały go nasze mamy, później zastał zastąpiony płynami micelarnymi i olejkami do demakijażu, ale znów zaczyna wracać do łask. Ta chwilowa niechęć wynikała zapewne z faktu, że mleczka starej generacji opierały się na oleju mineralnym i parafinie. Dlatego po jego zastosowaniu skóra wydawała się brudna i lepka.

Jak używać mleczka do demakijażu?

To jest oczywiste, ale musimy koniecznie o tym przypomnieć. Pamiętaj, że mleczko do demakijażu służy do usuwania resztek kosmetyków kolorowych z powierzchni skóry. Jego użycie jest pierwszym etapem oczyszczania i nie może zastąpić tradycyjnego mycia.

Zazwyczaj nakładasz na wacik mleczko i pocierając, usuwasz resztki pudru, tuszu do rzęs, szminki, podkładu, rozświetlacza czy różu? Niestety w ten sposób możesz uszkodzić naturalną warstwę ochronną skóry. Znacznie lepiej wylać odrobinę kosmetyku na dłoń, nałożyć na twarzy i wykonać krótki masaż - w ten sposób rozpuścisz resztki makijażu. Na koniec wystarczy przetrzeć delikatnie twarz wilgotną ściereczką.

Użycie mleczka (nawet wielokrotne) nie zastąpi jednak tradycyjnego mycia twarzy. Dlatego po demakijażu użyj ulubionego żelu, pianki lub olejku. Następnie przemyj skórę tonikiem, nałóż ulubione serum i krem.

Czy warto używać mleczka do demakijażu?

W internecie można znaleźć bardzo dużo sprzecznych opinii na ten temat. My postanowiłyśmy zadać to pytanie Agnieszce Zielińskiej, która jest Skin Ekspertem:

- Dużo zależy od mleczka i techniki używania. Z punktu widzenia skóry najlepiej nie pozostawiać go na twarzy. Zarówno ze względu na składniki myjące w nim zawarte, jak i fakt, że staje się warstwą, która może blokować przenikanie substancji w kolejnych etapach pielęgnacji. Mleczko bazujące na parafinie będzie nam ciężko zmyć wodą.

Druga kwestia to technika używania mleczka. Jeśli używasz do demakijażu dłoni, to nie naruszasz bariery hydrolipidowej. Jeśli używasz płatków kosmetycznych, szkodzisz swojej skórze niezależnie od tego, jak dobre mleczko do demakijażu będziesz miała - dodaje Agnieszka Zielińska.

Najlepsze mleczka do demakijażu

Mleczko do demakijażu to ciekawa alternatywa dla najpopularniejszych w ostatnim czasie płynów micelarnych. Jednak w czasie zakupów warto zerknąć na skład i zobaczyć, czy nie ma w nim parafiny i oleju mineralnego.

Oczywiście najlepiej wybierać produkty bezzapachowe, bo one najmniej podrażniają. My lubimy mleczka o lekkiej, nietłustej konsystencji. Idealnie, gdy są w stanie usunąć również wodoodporny makijaż. Zobacz nasze hity!

