Każda z nas ma je w swojej kosmetyczce. Ich głównym zadaniem jest zmatowienie twarzy i utrwalenie makijażu. Pudry transparentne, bo o nich mowa, mają same zalety! Można je stosować w ciągu dnia do poprawek bez obawy o to, że „nadbudują" nam warstwę makijażu.

Ich neutralny kolor pozwala dopasować się do każdej karnacji. Co więcej, niwelują niedoskonałości i zmniejszają widoczność porów. Wystarczy już niewielka ilość takiego pudru, aby pozbyć się efektu błyszczącej od sebum skóry.

Jak wybrać najlepszy matujący puder?

Większość pudrów matuje skórę na kilka godzin. Możecie wybierać między formułą prasowaną albo sypką. Zwracajcie też uwagę na skład - przede wszystkim na to, czy kosmetyk zawiera talk - to jeden z najbardziej zapychających składników.

Do 9 października w sieci drogerii Rossmann można zakupić najnowszy puder transparentny Insta Fix and Matte. marki Rimmel. Cena regularna tego kosmetyku wynosi 37,99 zł, a w promocji jest dostępny za 30,39 zł.

