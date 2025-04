Dobry krem nawilżający to podstawa codziennej pielęgnacji. Na szczęście okazuje się, że wcale nie trzeba wydawać na niego majątku. Zrobiłyśmy szybki przegląd kremów dostępnych w popularnych drogeriach i znalazłyśmy kilkanaście propozycji, których ceny zaczynają się od 8 zł a kończą na 25 zł!

Reklama

Co powinien mieć dobry krem nawilżający?

Krem nawilżający w swoim składzie powinien zawierać filtr SPF - nie tylko na plaży powinniśmy używać kremów z ochroną przeciwsłoneczną. Na co dzień sprawdzi się już filtr SPF 5, ale niektóre z kremów mają SPF 10 a nawet SPF 15. Dobierajcie go w zależności od typu skóry - im bardziej wrażliwa na słońce tym wyższy powinien być filtr. Dobrze, jeśli kremy mają w swoim składzie mocznik, prowitaminę B5 (D-panthenol), witaminę E lub masło shea - to wszystko to świetne nawilżacze. Resztę składników dobierajcie wedle własnych potrzeb i oczekiwań - niektóre z kremów mają działanie matujące, inne odmładzające, a jeszcze inne rozświetlające.

Reklama

Więcej o pielęgnacji twarzy:

Oczyszczanie twarzy - szczoteczka soniczna

Toniki jako podstawa pielęgnacji

6 błędów podczas mycia twarzy