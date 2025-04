Kremy BB pokochały kobiety na całym świecie. Rynek kosmetyczny co rusz zaskakuje nas swoimi nowymi propozycjami. Po kremach dających efekt idealnej, dziecięcej skóry przyszedł czas na kolejne odkrycie. Były nim kremy CC. Co prawda wszystkie je już doskonale znamy, ale dzisiaj zajmiemy się nimi jeszcze raz, a to dlatego, że pojawiło się kilka super nowości!

Czym kremy CC różnią się od tych BB? Są przede wszystkim naładowane większą ilością składników odżywczych i mają wyższe filtry UV.

Można ich używać samodzielnie (ponieważ zawierają w sobie odrobinę podkładu), albo stosować jako bazę (już zamiast standardowego kremu na co dzień). Kremy CC są lekkie, błyskawicznie się wchłaniają i sprawiają, że nasza skóra wygląda na świeżą i wypoczętą. Mają jednak jedną wadę, nadają się tylko i wyłącznie dla cery bez większych problemów.

