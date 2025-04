Wyobrażacie sobie dzisiejszy makijaż bez kremu BB? My już dawno porzuciłyśmy ciężkie i mocno kryjące podkłady na rzecz ich lżejszych odpowiedników (zostawiamy je tylko na specjalne okazje), mimo, że Blemish Balm to z założenia przede wszystkim produkt do pielęgnacji a nie do makijażu.

Reklama

Najpiękniejsze palety do makijażu na lato 2017

Kremy BB to w skrócie kremy na niedoskonałości. Łączą w sobie cechy kremu nawilżającego, podkładu i preparatu chroniącego przed promieniami słonecznymi. Popularność kremów BB zawdzięczamy Japonkom i Koreankom. Dobieramy je przede wszystkim do naszej cery, a nie do karnacji, bo te prawdziwe azjatyckie najczęściej i tak występują w jednym kolorze.

To najlepszy podkład do twarzy z drogerii!

Reklama

Krem BB nie tylko wyrównuje kolor skóry, ale także odżywia ją i nawilża. Dobry produkt powinien zawierać również ochronę przeciwsłoneczną. Zajrzyjcie do naszej galerii, w której znajdziecie 7 naszych ulubionych kremów BB. Miałyście już okazję przetestować któryś z nich?