Markę Essence uwielbiamy już od paru dobrych lat. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w tych krótkich, limitowanych kolekcjach zawsze znajdziemy produkty zgodne z najnowszymi trendami. Po drugie kochamy te piękne opakowania, które pozwalają znów poczuć się jak nastolatka. Po trzecie, za marka Essence to rewelacyjne ceny.

I ta nam się bardzo podoba - po co wydawać majątek na szminkę w modnym kolorze, która w następnym sezonie będzie już... niemodna?

Najnowsza kolekcja „Awesometallics", która dostepna jest od połowy sierpnia, to jak sama nazwa wskazuje hołd dla metalicznego wykończenia. Znajdziecie w niej błyszczyki, lakiery do paznokci, rozświetlacze, broznery i róże, kredki do ust, tusze do rzęs i eyelinery.

Wybrałyśmy z niej 5 produktów, o które warto wzbogacić swoją kosmetyczkę. Wśród nich aż dwa produkty do paznokci - holograficzny lakier i pyłek dający efekt „lustra", metaliczny błyszczyk do ust, rozświetlacz o holograficznym wykończeniu i metaliczne cienie do powiek. Zajrzyjcie do naszej galerii po wszystkie gorące nowości!

