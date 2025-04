Bardzo dużą wagę przywiązujemy do pielęgnacji twarzy. Wszystko przez nieskazitelne cery Azjatek i związane z tym rytuały. Przyznamy szczerze, że jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się nam to istnym szaleństwem, ale teraz nie przypominamy sobie, jak mogłyśmy pomijać niektóre elementy codziennego rytuału. Dzięki tym kilku przyzwyczajeniom nasza skóra jest znacznie lepiej nawilżona i rozświetlona.

Layering - sekret nieskazitelnej skóry Azjatek

Nasze ulubione kosmetyki do pielęgnacji twarzy

Kiedyś zadowalałyśmy się płynem micelarnym, żelem do mycia twarzy, serum, kremem do twarzy i peelingiem. Obecnie nasza paleta kosmetyków do pielęgnacji powiększyła się o emulsję nawilżającą, tonik, maseczki w płachcie, maseczkę nakładaną na noc i krem z filtrem SPF 50. Wiemy, że na początku to faktycznie może przerażać, ale niektórych kosmetyków używamy się jedynie 1-2 razy w tygodniu, a cały rytuał nie trwa nawet 5 min. Warto zaznaczyć, że emulsje nawilżające nie są jeszcze popularne na zachodzie, dlatego lepiej szukać ich w ofercie marek azjatyckich. Jeżeli chodzi o maseczki w płachcie, to niestety koreańskie nie mają sobie równych, a do tego są w przystępnych cenach.

Nie martwcie się, na naszym rynku znajdziecie wiele kosmetyków doskonałej jakości. Jednym z naszych ulubionych jest ściągająco-oczyszczający tonik Garnier. Doskonale radzi sobie z niedoskonałościami i zaskórnikami. W ostatnim czasie nasze serca podbił peeling do twarzy 3w1 polskiej marki Evree. Jednak nie polecamy go osobom ze skórą wrażliwą i skłonną do podrażnień.

Jakiś czas temu klasyczne podkłady zamieniłyśmy na kremy tonujące. Wyrównują koloryt skóry, delikatnie kryją i mają właściwości pielęgnacyjne - nawilżają, przywracają skórze blask i chronią przed szkodliwym działaniem słońca.

