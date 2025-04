W ostatnich dniach przygotowałyśmy dla was zestawienie najlepszych kosmetyków do pielęgnacji na każdą kieszeń. Dzisiaj przyszedł czas na produkty do makijażu w przystępnej cenie. Wśród naszych propozycji znajdziecie tusze do rzęs, podkłady, kremy BB, pudry rozświetlające, lakiery do paznokci, szminki do ust i róże do policzków. Najdroższy z nich kosztują ok. 34 zł, ale biorąc pod uwagę, że takie kosmetyki kupujemy raz na 6-9 miesięcy, to wydaje się nam, że jest to kwota do zniesienia.

Kosmetyczne hity do makijażu w przystępnej cenie

W galerii znajdziecie aż 17 hitów do makijażu w dobrej cenie, ale jednym z naszych ulubieńców jest krem koloryzujący CC od marki Eveline. Doskonale rozświetla skórę i bardzo dobrze ją nawilża. Latem używamy go zamiast podkładu, a zimą jako bazy pod makijaż.

Naszym ostatnim odkryciem są niezwykle trwałe szminki do ust Rolden Rose. Po pierwsze są dostępne w bardzo dużej liczbie kolorów (my zakochałyśmy się różowej - kolor 13), a po drugie bardzo długo utrzymują się na ustach - nawet po zjedzeniu śniadania i wypiciu kawy kolor był bardzo intensywny. Jej dodatkowym plusem jest fakt, że zupełnie nie czuć jej na ustach.

Jeżeli jesteście ciekawe, jakie kosmetyki do makijażu w przystępnej cenie należą do naszych ulubionych, zajrzyjcie do galerii poniżej! Znajdziecie w niej m.in. róż do policzków Joko, tusz do rzęs Rimmel, puder rozświetlający Catrice i lakier do ust marki Astor.

