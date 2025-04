Każda z nas ma swoje ulubione kosmetyki do codziennej pielęgnacji i makijażu, które są dobrane do potrzeb i rodzaju naszej skóry. Kilka dni temu pokazałyśmy wam nasz subiektywny przegląd najlepszych kosmetyków do codziennej pielęgnacji, dzisiaj przyszedł czas na nasze ulubione produkty do makijażu.

Kosmetyki do codziennego makijażu

Wśród naszych hitów znajdziecie aż 22 produkty, ale oczywiście nie używamy ich wszystkich na co dzień. Wiele z nich jest zarezerwowanych jedynie na wielkie wyjście.

Już jakiś czas temu zrezygnowałyśmy z używania ciężkiego podkładu na co dzień, zastąpiłyśmy go lżejszymi kosmetykami CC i BB. Do naszych ulubionych produktów tego typu należy rozświetlający krem CC Eveline i krem BB marki Pupa, który ma w swoim składnie również bazę pod makijaż. Do naszych hitów należy również ziemia egipska Bikor i paletka do konturowania twarzy Smashbox. W naszej kosmetyczce zawsze jest również korektor pod oczy Loreal Lumi - bardzo ładnie maskuje cienie pod oczami i korektor do twarzy Isadora - ukryje wszystko czego nie chcemy pokazać.

W naszym zestawieniu nie mogło również zabraknąć kochanych przez nas lakierów do paznokci. Od zawsze powtarzamy, że wydawanie na ten kosmetyk dużych sum jest zupełnie bez sensu, bo produkt za 7 złotych jest równie dobry, jak ten z 107. Dlatego do naszych ulubionych należą lakiery Essence i Astor. Dodatkowo utrwalamy je lakierem nawierzchniowym Catrice. Gwarantujemy wam, że manicure wykonany tymi produktami będzie trzymał się wiele dni. A jakie są wasze kosmetyczne hity do makijażu?

