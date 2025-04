3 z 8

Korektor rozświetlający pod oczy Touche Eclat YSL, cena 195 zł

Mam to szczęście, że nie muszę używać korektora pod oczy, ale od kilku lat mam to złote cudeńko od Yves Saint Laurent. Dlatego w wyjątkowych okolicznościach właśnie on ratuje mi życie - Asia, redaktor działu Moda.