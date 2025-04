Błyszczyk do ust to jeden z ulubionych kosmetyków Polek. Chyba nie znamy kobiety, która nie ma go w swojej kosmetyczce, torebce czy na biurku.

Dlaczego je tak lubimy? Jednym pociągnięciem dodają nam blasku i świeżości. Dodatkowo pięknie pachną, nawilżają i nabłyszczają usta. Jak ich nie kochać? Jednak nie ma tak dobrze! To kosmetyki, które mają też minusy - są nietrwałe, utrzymują się na ustach maksymalnie do 1,5 - 2h. Dlatego pojawia się pytanie, czy warto wydać dużą sumę na błyszczyk do ust? My uważamy, że nie! Lepiej te pieniądze odłożyć i przeznaczyć na dobry krem do twarzy lub serum. Za 10-20 zł można mieć świetny produkt, który niczym nie różnią się od tego za 100 zł.

Błyszczyki do ust w przystępnej cenie!

Naszym zdecydowanym faworytem jest kultowy już błyszczyk Carmex - używamy go od wielu lat. Jednak czasem zapominamy o nim na krótką chwilę! Wtedy w naszej kosmetyczce pojawia się Oh My Gloss! marki Rimmel - najbardziej lubimy ten z połyskującymi drobinkami. Jeżeli chcemy uzyskać delikatny efekt stawiamy na produkt od Essence - fajnie podkreśla naturalny kolor ust.

