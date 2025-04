1. Używacie zbyt dużej ilości podkładu

Podkład służy do zatuszowania niedoskonałości i wyrównania kolorytu skóry. Nałożenie grubej warstwy wcale nie będzie działało na plus. Wręcz przeciwnie! Sprawi, że wszelkie niedoskonałości będą jeszcze bardziej widoczne.

Jeżeli chcecie odjąć sobie lat makijażem, musicie unikać produktów dających matowe i aksamitne wykończenie. Szukajcie fluidów dających efekt rozświetlenia!

2. Za bardzo staracie się ukryć cienie pod oczami

Gruba warstwa korektora pod oczami, faktycznie sprawi, że cienie nie będą widoczne. Jednak to podkreśli drobne zmarszczki w okolicy oczu. Dlatego zwykły korektor zamieńcie na rozświetlający i nakładajcie go jedynie w pobliżu wewnętrznego kącika oka - tam cienie są najbardziej widoczne.

3. Używacie za ciemnej szminki

Ciemny kolor sprawia, że każda powierzchnia wygląda na mniejszą. Takie wrażenie niestety uzyskacie również na ustach. Jeżeli chcecie mieć pełniejsze usta (a to sprawi, że będziecie wyglądały młodziej) wybierajcie jasne szminki i błyszczyki. Jeżeli chcecie dodatkowo wzmocnić ten efekt, wzdłuż górnej wargi nałóżcie rozświetlający korektor.

4. Używacie pudru, aby wykończyć makijaż



Młoda skóra jest pełna blasku! Pudry niestety bardzo często mają właściwości matujące, co sprawia, że drobne zmarszczki są bardziej widoczne. Dlatego, jeżeli nie jesteś w stanie bez niego żyć, bo np. macie tendencję do błyszczenia w strefie T, to starajcie się aplikować go jedynie na nos, brodę i czoło.

5. Używacie czarnego eyelinera



Nie chcemy, abyście zrezygnowały z eyelinera. Przecież to doskonały sposób na optyczne powiększenie oczu. Jednak namawiamy was, abyście czarny zamieniły na brązowy. Dzięki temu makijaż będzie wyglądał na lżejszy!

6. Źle dobieracie kolor konturówki do ust



Konturówka do ust może zrobić bardzo dużo dobrego, ale pod warunkiem, że jej kolor będzie odpowiednio dobrany. Jeżeli będzie za ciemna, to usta będą wyglądały na mniejsze i zaciśnięte. Dlatego konturówka powinna być jak najbardziej zbliżona do naturalnego kolor ust. Najlepiej sprawdzi się produkt o kremowej formule!

7. Malujecie dolne rzęsy



Gdy nakładacie maskarę na dolne rzęsy, automatycznie zwracacie większą uwagę na cienie pod oczami. Dlatego zrezygnujcie z tego! Jednak pamiętajcie, aby dokładnie tuszować górne rzęsy. Dzięki temu oczy będą wyglądały na większe!

8. Zapominacie o różu...

Róż do policzków w kilka sekund dodaje skórze blasku! Jeżeli użyjecie go prawidłowo sprawi, że będziecie wyglądały młodo i promiennie.

9. Używasz szminki bezpośrednio na usta



Granice warg zacierają się wraz z wiekiem, dlatego im jesteśmy starsze, tym łatwiej rozmazuje się nam szminka. Aby uniknąć takiego efektu, nakładajcie pomadkę pędzelkiem lub palcem. Dzięki temu unikniesz nałożenia zbyt dużej ilości pigmentu, a tym samym warstwa nałożonego produktu idealnie wtopi się w usta.

10. Malujecie brwi zbyt ciemną kredką



Kolor brwi jest z wiekiem coraz słabszy, dlatego nie możecie używać tej samej kredki w wieku 25 i 50 lat. Najlepiej, jeżeli ołówek do brwi będzie o 1 lub 2 tony jaśniejsza od naturalnego kolor brwi.

