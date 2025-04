fot. Fotolia

Makijaż po 40. roku życia stawia nowe wyzwania. W załamaniach zmarszczek zbiera się korektor, opadająca powieka wymaga innej techniki malowania niż dotychczas, a ziemista cera wymaga już większego rozświetlenia. Są jednak sprawdzone sposoby, aby te problemy rozwiązać!

Problem z korektorem, który zbiera się w kurzych łapakach

Aby uniknąć zbierania się korektora w okolicy kurzych łapek, warto zastosować „trójkąt światła”. Jest to technika, która pozwoli na uzyskanie świeżego i promiennego spojrzenia, bez efektu sztuczności. Polega ona na nałożeniu produktu w trzech odcinkach w okolicy oka. Wszystkie odcinki będą miały początek w jednym miejscu - wewnętrzny kącik oka, czasem nazywany przez makijażystów „doliną łez”.

Pierwszy odcinek idzie wzdłuż linii nosa. Drugi podąża przez środek policzka, natomiast trzeci znajduje się centralnie pomiędzy pierwszym a drugim odcinkiem. Tak zaaplikowany korektor delikatnie wklepujemy opuszkami palców tworząc „trójkąt światła”. Jeśli wcześniej zachwycały cię zdjęcia gwiazd i modelek w gazetach, teraz już znasz ich sekret i sama możesz zastosować ten trik makijażowy. Pamiętaj jednak, żeby zachować przy tym zasadę „im mniej tym lepiej”. Już niewielka ilość produktu wystarczy by uzyskać promienny wygląd.

Makijaż opadającej powieki

Nadmiar skóry pod łukiem brwiowym, który sprawia że twoje oko staje się ciężkie, to problem który dotyczy wielu kobiet. Możesz skutecznie skorygować tę „przypadłość” makijażem. Ważne jest by odpowiednio przygotować skórę do nałożenia cieni, kredki czy linera. Warto przemyć powieki delikatnym płynem micelarnym, aby ją odtłuścić z produktów pielęgnacyjnych. Następnie nakładamy bazę pod cienie, może to być również trwały korektor pod oczy (wymaga to jednak przypudrowania powieki po jego nałożeniu). Tak przygotowana skóra zagwarantuje trwały makijaż oraz sprawi, że użyte kolory będą bardziej nasycone.

Podczas aplikowania cieni ułatwieniem będzie, gdy odchylisz głowę i przybliżysz brodę do lustra. Zobaczysz wtedy, gdzie powinnaś nałożyć cienie (to twoja powieka ruchoma). Na całą powiekę ruchomą nakładamy jasny, bazowy cień. Następnie użyjemy matowego brązowego cienia, do wyrysowania ramy, która będzie nieco powyżej załamania oka. Dzięki temu powiększysz swoje spojrzenie i cienie będą widoczne przy otwartym oku. Warto użyć do tego tzw. „pędzelka tańczącego” , którym rozetrzesz cień w „nowym załamaniu” i powstanie delikatne muśnięcie kolorem.

Problem z ziemistą cerą po 40.

Każda z nas marzy o zdrowej i promiennej skórze bez względu na wiek. Cera dojrzała wymaga szczególnej pielęgnacji, gdyż jest ona narażona na wiele czynników, a z wiekiem jej odporność spada. Kiedy jednak mamy mało czasu, by przygotować się do ważnego wyjścia, warto sięgnąć po produkty specjalistyczne. Idealnie sprawdzą się bazy pod makijaż. Oprócz działania rozświetlającego i wygładzającego, pielęgnują też naszą skórę. Są to produkty makijażowe na pograniczu pielęgnacji.

Problem z doborem ceni do powiek

Do codziennego makijażu oka przy dojrzałej skórze najlepiej sprawdzą się cienie z matowym lub satynowym wykończeniem. Zagwarantują one bardzo świeży i czysty makijaż.

Perłowe cienie mogą sprawić, że nasze oko będzie bardziej zmęczone, a makijaż nimi wykonany mniej naturalny. Nieodpowiednio zaaplikowane mogą również sprawić, efekt tzw. „spoconej powieki”

Autor: Magdalena Kordyjarek, makijażystka Douglas