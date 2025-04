Wystające włoski z nosa nie wyglądają estetycznie, nic więc dziwnego, że chcemy się ich pozbyć. Trzeba jednak zachować ostrożność – lekarze od lat alarmują, że całkowita depilacja może poważnie nam zaszkodzić. Włosy są naturalnym „filtrem” – chronią nas przed przeniknięciem szkodliwych zarazków do organizmu.

Jeśli są bardzo długie i źle wpływają na nasze samopoczucie lub utrudniają oddychanie, możemy to zrobić, ale w odpowiedni sposób, tak, aby nie uszkodzić śluzówki, nie podrażnić i nie doprowadzić do powikłań.

Golenie owłosienia jest skuteczną i mało inwazyjną formą depilacji włosków w nosie. Trzeba ją jednak powtarzać - przynajmniej 2-3 razy w tygodniu.

Do usuwania włosków z nosa stworzono specjalne, miniaturowe golarki, dzięki którym z łatwością można dostać się do środka nosa i delikatnie oraz szybko usunąć zbędne owłosienie. Aby zabieg był skuteczniejszy, można zastosować specjalny krem, który dodatkowo zmiękczy włoski i sprawi, że będzie je łatwiej usunąć.

Tak, ale tylko takim do usuwania włosków z twarzy! Na rynku kosmetycznym znajdują się specjalne kremy przeznaczone do usuwania włosków z nosa, dlatego nie powinno się korzystać z innego rodzaju preparatów, które mogłyby tylko zaszkodzić.

Przed użyciem kosmetyku, należy wykonać próbę uczuleniową. Działanie takiego kremu ma na celu usunięcie włosa wraz z cebulką, dzięki czemu depilacja wystarczy na dość długi czas.

Jedną z metod usuwania owłosienia z nosa jest poddanie się zabiegowi elektrolizy. Polega on na umieszczeniu niewielkiej, metalowej sondy w dziurce nosa. Zadaniem sondy jest wysłanie impulsu elektrycznego do cebulki włosa. Dzięki temu włos zostaje zniszczony wraz z cebulką.

Jest to najskuteczniejsza metoda usuwania włosków z nosa, jednak wymaga ona kilkukrotnych powtórzeń, co wiąże się nie tylko z poświęceniem dużej ilości czasu, lecz także gotówki.

Można także usuwać owłosienie z nosa za pomocą zabiegów z wykorzystaniem lasera. Wiązka światła niszczy włos wraz z cebulką, dzięki czemu już po kilku zabiegach skóra w nosie jest niezwykle gładka i wolna od niechcianego owłosienia. Nie można jednakże zapominać o tym, że tego typu zabiegi należy wykonywać w sprawdzonym salonie kosmetycznym.

Za najprostszy trymer zapłacisz nieco ponad 50 złotych. Umożliwia szybkie, łatwe i wygodne przycinanie włosów, bez ich wyrywania. Nie podrażnia przy tym skóry i możesz używać go tak często, jak tego potrzebujesz.

Wybielanie to idealna metoda dla osób, które nie borykają się z problemem nadmiernej ilości owłosienia, a chcą jedynie zamaskować pojedyncze włoski wystające z nosa. Ponadto to świetny sposób na to, by nie pozbywać się owłosienia, które przecież jest nam potrzebne do wychwytywania zanieczyszczeń z powietrza.

Włoski można rozjaśnić samemu bądź u kosmetyczki. Wystarczy nałożyć specjalny krem, a po upływie 10 minut go spłukać. Dzięki temu zabiegowi, włoski nie będą widoczne.

Włosów w nosie nie powinno się wyrywać pęsetą ani depilować woskiem z kilku powodów m.in. dlatego, że może dość do zakażenia bakteryjnego.

Wyrywanie włosów z nosa pęsetą

Choć ta metoda wydaje się niezwykle skuteczna i niewymagająca częstego powtarzania, a jednocześnie zajmuje najmniej czasu i nie wymaga zakupu odpowiednich sprzętów i kosmetyków, to jednak jest niezwykle niebezpieczna dla zdrowia.

Źle wyrwane włoski mogą sprawić, że w nosie rozwiną się bakterie, które będą miały wpływ na stan naszego zdrowia. Ponadto nie można zapominać o tym, że jest to metoda dość bolesna i jeżeli ktoś się na nią zdecyduje, powinien wyrywać włoski skutecznym i zdecydowanym ruchem.

Depilacja woskiem

Ta metoda nie jest polecana do usuwania włosków z nosa – może powodować różnego rodzaju zakażenia bakteryjne. I choć skóra po tym zabiegu jest gładka i nie wymaga tak częstej depilacji, to jednak trzeba pamiętać, że pojedyncze włoski w nosie są potrzebne do tego, aby wychwytywać różnego rodzaju zanieczyszczenia, znajdujące się we wdychanym powietrzu.

Jeżeli jednak jesteś zdeterminowana, by dokładnie usunąć włoski z nosa, zaleca się wykonanie tego zabiegu u kosmetyczki, aby zadbać o maksymalne bezpieczeństwo.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.12.2017 r.

