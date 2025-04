Czysta cera za mniej niż 10 zł. Naturalny sposób na pielęgnację twarzy z dawnych lat

Czy mycie twarzy szarym mydłem to dobry sposób na oczyszczenie cery? Ten naturalny kosmetyk ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Sprawdź, dla kogo będzie odpowiedni i jak go stosować, by nie zaszkodzić skórze.