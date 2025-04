Mroczne makijaże na Halloween

Makijaż na Halloween powinien być mroczny, ale nie zaszkodzi, jeśli będzie także zmysłowy i tajemniczy. Jego podstawą jest nieskazitelnie przygotowana cera - jasna cera. Dobieramy do niego dobrze kryjący podkład w odcieniu jaśniejszy niż używamy na co dzień. Wszelkie niedoskonałości tuszujemy o ton jaśniejszym od podkładu korektorem. Całość matujemy pudrem. Doskonale sprawdzi się puder transparentny. Rezygnujemy z podkreślania twarzy bronzerem i różem. Najlepiej pozostawić jednolity kolor całej cery. Następnie przechodzimy do kwintesencji całego looku - malowania ust i oczu. Zasada jest prosta - zarówno usta jak i oczy mają przyciągać spojrzenie. Nie bójmy się ciemnych kolorów. Usta dobrze wyglądają w kolorach: krwistej czerwieni, bordo, czekolady, ciemnej zieleni i czerni. Na oczy z kolei proponujemy cienie w kolorach: czarnym, czekoladowym, czerwonym i różowym. Obejrzyjcie nasze gotowe propozycje!

