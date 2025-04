Tak jak w przypadku wielu tiktokowych trendów, w ramach których użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami, warto dokładnie przyjrzeć się mouth taping'owi, który cieszy się rosnącą popularnością. Czy jest to bezpieczna technika i czy warto ją praktykować?

Czym jest mouth taping?

Mouth taping polega na zaklejaniu ust taśmą specjalnie przeznaczoną do tego celu. Z reguły odbywa się przed snem - podczas wieczornej pielęgnacji. Efektem ma być oddychanie przez nos podczas snu, tak by poprawić jego jakość i uzyskać korzyści zdrowotne. Ten trik ma wspomóc odpowiednią filtrację powietrza, nawilżenie dróg oddechowych i lepszą wentylację płuc.

Skąd wziął się ten trend z TikToka?

Mouth taping zyskał na rozgłosie w mediach społecznościowych, szczególnie na TikToku. Wiele osób, zachęconych przez influencerów i ekspertów, zaczęło eksperymentować z mouth taping, by zwiększyć koncentrację i zmniejszyć dolegliwości związane z chrapaniem.

Współczesne produkty, takie jak taśmy przygotowane specjalnie do tej metody, są zazwyczaj wykonane z materiałów hipoalergicznych, które nie powodują podrażnień skóry, a także są łatwe do ściągnięcia. Niektóre zapewniają niewielki przepływ powietrza, a inne są całkowicie szczelne, by zmusić organizm do oddychania nosem.

Korzyści płynące z tej metody

Zwolennicy tej techniki przekonują, że to prosty sposób, który może przynieść wiele pozytywnych efektów. Przede wszystkim ma poprawić jakość oddychania, ale też zadbać o nasze zdrowie i samopoczucie. Oto najczęściej wymieniane zalety.

Poprawa jakości snu . Dzięki stosowaniu mouth taping sen ma być głębszy i bardziej regenerujący.

. Dzięki stosowaniu mouth taping sen ma być głębszy i bardziej regenerujący. Redukcja chrapania , które często jest powodem oddychania przez usta. Dzięki tej metodzie w trakcie snu są one zamknięte, co może zmniejszyć lub całkiem wyeliminować ten problem.

, które często jest powodem oddychania przez usta. Dzięki tej metodzie w trakcie snu są one zamknięte, co może zmniejszyć lub całkiem wyeliminować ten problem. Lepsze dotlenienie organizmu . Aktywacja przepony i wspomaganie prawidłowej wentylacji płuc, co z kolei może prowadzić do lepszego natlenienia krwi, wyższego poziomu energii i lepszej koncentracji.

. Aktywacja przepony i wspomaganie prawidłowej wentylacji płuc, co z kolei może prowadzić do lepszego natlenienia krwi, wyższego poziomu energii i lepszej koncentracji. Mniejsze ryzyko wysuszenia jamy ustnej . Zminimalizuje to możliwość rozwoju bakterii, stanów zapalnych dziąseł czy nieświeżego oddechu.

. Zminimalizuje to możliwość rozwoju bakterii, stanów zapalnych dziąseł czy nieświeżego oddechu. Poprawa kondycji skóry. Mniej stanów zapalnych wokół ust, ewentualne zmniejszenie zmarszczek mimicznych.

Potencjalne zagrożenia i wady mouth taping

Warto wziąć pod uwagę negatywne skutki, które mogą wyniknąć z praktykowania tej metody. Oto najważniejsze z nich.

Możliwość utrudnienia oddychania w trakcie snu . Zwłaszcza jeśli masz problem z zatkanym nosem z powodu alergii, infekcji czy skrzywienia przegrody nosowej.

. Zwłaszcza jeśli masz problem z zatkanym nosem z powodu alergii, infekcji czy skrzywienia przegrody nosowej. Podrażnienia i reakcje alergiczne skóry . Istnieje ryzyko otarć lub zaczerwienień, szczególnie jeśli posiadasz wrażliwą cerę.

. Istnieje ryzyko otarć lub zaczerwienień, szczególnie jeśli posiadasz wrażliwą cerę. Dyskomfort psychiczny i fizyczny . Możesz odczuć napięcie czy uczucie klaustrofobii, co często prowadzi do rezygnacji z tej metody.

. Możesz odczuć napięcie czy uczucie klaustrofobii, co często prowadzi do rezygnacji z tej metody. Brak jednoznacznych badań naukowych. Istnieją jedynie pojedyncze analizy potwierdzających skuteczność mouth taping.

