Informacja o nowym projekcje Anny Lewandowskiej obiegła świat już kilka miesięcy temu. Od tamtej pory na tajemniczym koncie na Instagramie pojawiały się tylko strzępki informacji, z których można było wysnuć, że temat będzie dotyczył strefy beauty.

Teraz już wszystko jest pewne. Anna Lewandowska założyła nową marką kosmetyczną o wdzięcznej nazwie PHLOV.

Co pojawi się w ofercie PHLOV?

Prace nad marką trwały dwa lata. Możemy przypuszczać, że kosmetyki PHLOV będą eco friendy (będą miały szklane opakowania i nie będą testowane na zwierzętach) no i będą mogły się pochwalić rewelacyjnymi składami.

Przynajmniej tak je sobie wyobrażamy. Nasze przypuszczenia potwierdza fakt, że współwłaścielem PHLOV jest również marka Alkemie, która specjalizuje się w produkcji kosmetyków naturalnych (prywatnie bardzo ją lubimy!)

Moodiphy, według wpisu do krajowego rejestru sądowego, będzie „sprzedawać perfumy i kosmetyki i „produkować wyroby kosmetyczne i toaletowe.

Moodiphy to tylko jeden z wielu (udanych) biznesów słynnej trenerki. Przypomnijmy, że Anna Lewandowska poza tym, że cały czas prowadzi treningi i ma na swoim koncie książki, jest właścicielką marki Foods by Ann, platformy Baby by Ann, centrum treningowego Healthy Center by Ann, aplikacji Diet&Training by Ann i lokali Healthy Store.

Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć, aby marka PHLOV okazała się kolejnym wielkim sukcesem. No i nie możemy się doczekać testów!

