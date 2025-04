Nie wszystkie trendy, które lansują projektanci da się nosić, wiadomo. Ale z wielu można czerpać inspiracje i przystosowywać je na swój sposób. Spośród wszystkich najmodniejszych makijaży na wiosnę-lato 2017 wybrałyśmy 5, które z małymi zmianami idealnie sprawdzą się na co dzień.

Metaliczne akcenty

To nasz ulubiony trend. Jednym prostym trikiem można odmienić codzienny makijaż - wystarczy cienka kreska na górnej powiece i gotowe! Pamiętajcie, że brokatowe akcenty nie lubią konkurencji i wymagają zadbanej cery.

1. rozświetlacz do twarzy Estee Lauder, cena 79 zł, 2. eyeliner Urban Decay, cena 99 zł, 3. tusz do rzęs Better Than Sex Too Faced, cena 129 zł

Róż na powiekach

To trudny kolor, ale w połączeniu z czarną kreską zmienia swoje oblicze. Różowe cienie do powiek wymagają delikatnie opalonej skóry - na wszystkich "bladziochach" nie będzie się dobrze prezentował i tylko podkreśli wszelkie zaróżowienia. Róż uwielbia za to towarzystwo rozświetlaczy!

1. cień do powiek Clinique, cena 79 zł, 2. rozświetlacz do twarzy High Beam Benefit, cena 159 zł, 3. kredka Artdeco, cena 39 zł

Niebieska kreska

Wszelkie odcienie niebieskiego będą dobrym kolorystycznym akcentem dla słowianek. Szczególnie polecamy te ciemniejsze wersje - szafiry, granaty i kobalty. Nasycone, głębokie odcienie niebieskiego dobrze odnajdą się w wieczorowym makijażu.

1. cienie do powiek Eris Provoke, cena 69 zł, 2. błyszczyk NYX, cena 39 zł, 3. kredka do oczu NYX, cena 39 zł

Róż zamiast bronzera

Oglądając te pięknie wymodelowane kości policzkowe tylko za pomocą różu i rozświetlacza, mamy ochotę wyrzucić wszystkie bronzery do kosza! A przecież do niedawna nie wyobrażałyśmy sobie bez niego makijażu. Mocno wykonturowane policzki dobrze wyglądają z koralowymi ustami - utlenialna szminka marki Celia podkreśla indywidualny kolor ust!

1. róż do policzków NARS, cena 145 zł, 2. tusz do rzęs They're Real Benefit, cena 129 zł, 3. szminka Celia, cena 10,49 zł

Mocne usta

Nowością nie są odcienie, ale wykończenie. Do lamusa odchodzą matowe szminki, a na ich miejsce wkraczają nowe połyskujące, winylowe kolory. Możecie je nosić od rana do wieczora, w ciągu dnia tylko z wytuszowanymi rzęsami, a na wielkie wyjścia z beżowo-brązowymi cieniami.