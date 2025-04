Szminka w czerwonym kolorze zawsze bardziej kojarzyła się z innymi porami roku, jednak tej wiosny to właśnie ona będzie rządzić!

Reklama

Błyszcząca czy matowa?

Przez ostatnie lata na ustach królował mat. I ciągle jeszcze widzimy go na wybiegach, ale pomału schodzi już ze sceny. Obok niego na pokazach mody coraz częściej pojawiają się pomadki satynowe, a połysk nie jest już źle widziany, usta mogą więc błyszczeć! Bardzo ucieszyła mnie ta wiadomość, bo nie przepadam za matowymi ustami.

Jak malować usta czerwoną pomadką?

Jeśli wybrałaś satynową, tłustą szminkę, konieczna będzie konturówka. Bez niej kolor będzie "wylewał się" poza linię warg. Zgodnie z zasadami konturówką obrysowujesz zarys ust, a potem wypełniasz go szminką. Ale możesz również odwrócić kolejność i zacząć od szminki, a dopiero potem obrysować usta konturówką. Stosuję ten trik od dawna i doskonale się sprawdza.

Matowa szminka nie wymaga konturówki, bo można nią precyzyjnie wyrysować kształt warg, a rysunek dobrze się trzyma przez długi czas. Jeśli chcesz nadać matowym wargom połysk, na szminkę możesz nałożyć transparentny błyszczyk.

Uwaga na zęby!

Czerwonej szminki może używać każda z nas, jednak kolor musi być dla niej odpowiedni. Ważne, by pasował do karnacji, koloru włosów, ale nie tylko. Kolor czerwonej szminki dobieramy również do... zębów. Niektóre odcienie czerwieni są zdradliwe i mocno podkreślają ich żółtą lub szarą barwę. Dlatego jeśli masz zęby w takim kolorze, musisz ostrożnie dobierać odcień pomadki. Najlepszym rozwiązaniem dla ciebie będą chłodne odcienie, wpadające w niebieski, które optycznie zniwelują szary lub żółty odcień.

Więcej na temat czerwonych szminek:

Reklama

Polskie gwiazdy kochają czerwone szminki!

30 czerwonych szminek na ten sezon!