W porównaniu do zeszłorocznych wiosennych tendencji, te wypadają o wiele ciekawiej. Oczywiście poza ogranym na wszystkie możliwe sposoby makijażu, który ma udawać, że tak naprawdę wcale się go nie ma i seksownym brązowo-złotym smoky eyes, jest parę nowinek. Pytanie tylko, czy przyjmą się na polskich ulicach? Mamy wątpliwości.

Najmodniejszy manicure na wiosnę 2017

Fiolety i róże

To zjawiskowy trend, ale... niestety niekoniecznie pasuje do naszych słowiańskich karnacji. Polkom raczej trudno będzie dobrze wyglądać w różowych czy fiołkowych cieniach do powiek. Jeśli uwielbiacie te odcienie, możecie ratować się lakierami do paznokci w takich kolorach.

fot. FREE/Biagotti wiosna-lato 2017

Inna kreska

W tym sezonie eyelinery zamieniamy na miękkie kredki i podkreślamy nie tylko górną, ale i dolną powiekę. Kreski mogą być nieregularne i lekko rozmazane, wyglądają wtedy o wiele seksowniej niż te od linijki. Hitem są kreski w odcieniach granatu!

Jak zrobić kreskę krok po kroku?

fot. FREE/N21 wiosna-lato 2017

Klasyka (z połyskiem) zawsze w cenie

To nowe wydanie uwielbianego przez wszystkie kobiety makijażu. Cienka, czarna kreska, mocno wytuszowane rzęsy, muśnięte różem policzki i, uwaga, błyszczyk o złotym wykończeniu na ustach. Taki makijaż możemy nosić od rana do wieczora!

fot. FREE/Beccaria wiosna-lato 2017

A może by tak... niebieski?

To co prawda lepszy kolor dla Polek niż różowy, ale też niełatwy. Eksperymenty radzimy zacząć od delikatnej kreski na górnej powiece w połączeniu z mocnym wytuszowaniem rzęs. Kolorowe eyelinery znajdziecie już w ofercie większości marek - pamiętajcie, by znaleźć odcień pasujący do waszej karnacji.

fot. FREE/Ports 1961 wiosna-lato 2017

Make up no make up

Banał, który pojawia się w każdym wiosenno-letnim sezonie ale, wbrew pozorom, to jeden z najtrudniejszych makijaży. Potrzeba sporo umiejętności i wiedzy o formułach kosmetyków, żeby wiedzieć jaki finalnie dadzą efekt. Pamiętajcie, że w tym sezonie rezygnujemy z tony rozświetlacza i stawiamy na subtelniejszy blask.

fot. FREE/Alexander Wang wiosna-lato 2017

Złote powieki

Bardzo lubimy ten trend. Idealnie gładka cera, muśnięte pomadką usta i metaliczne powieki - to nie może się nie udać! Złote cienie pięknie podbijają niebieską i brązową tęczówkę.

fot. FREE/Barcelona wiosna-lato 2017

Szminki dostają blasku

Nie chodzi tu o kolor, a o wykończenie. Matowym szminkom mówimy dość i zamieniamy je na te o satynowej lub błyszczącej formule.

fot. FREE/Trussardi wiosna-lato 2017

Seksowne smoky eye

Kobiety na całym świecie kochają ten makijaż! I nic dziwnego, żaden inny look nie dodaje spojrzeniu takiego seksapilu. Tej wiosny stawiajcie na ciepłe, orzechowe brązy, delikatne szarości i złoto.

fot. FREE/Julien MacDonald wiosna-lato 2017