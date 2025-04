Szukasz pomysłu na modny makijaż na wiosnę 2019? Specjalnie dla was postanowiłyśmy sprawdzić, jakie trendy lansują światowi projektanci, makijażyści i perfumeria Sephora! Sprawdź!

Trzy najważniejsze trendy w makijażu wg Sephora

Wiosna 2019 w makijażu to symbol kobiecości, naturalności i kolorów! Stawiamy na zadbaną cerę, delikatny róż i rozświetlenie, które podkreśli dziewczęcy styl. Zapominamy za to o intensywnym konturowaniu, dużej ilości bronzera na policzkach czy instagramowych brwiach. Do lamusa odchodzą też mocno obrysowywane usta! Co w takim razie jest teraz modne?

Z Sephora Trend Report wynika, że w nadchodzącym sezonie stawiamy na trzy akcenty, które pozwolą uzyskać wiosenny, radosny i kobiecy look, dopasowany do każdej okazji. O co dokładnie chodzi? Przekonaj się sama!

1. Rozmyty brąz, czyli...

Konturowanie, przesadne rozświetlanie, zbyt dużo różu - to wszystko jest mocno passe! Wiosną stawiamy na naturalność z obowiązkowo odpowiednio zadbaną i nawilżoną cerą, na którą śmiało możesz nałożyć odrobinę podkładu i puder. A oczy? Na powieki nałóż brązowy cień i dobrze go rozetrzyj, by całość wyglądała dziewczęco i wiosennie. Modne i doskonale kryjące cienie (zarówno w ciepłej, jak i zimnej tonacji) znajdziesz w paletce Naked Reloaded URBAN DECAY dostępnej w Sephora oraz na sephora.pl!

Nadal też w trendzie jest naturalny look – tym razem w wersji ascetycznej – z użyciem tylko podkładu wyrównującego koloryt i pudru matującego, brak w nim jakichkolwiek rozświetlaczy, różów, czy bronzerów. - dodaje Sergiusz Osmański, Dyrektor Artystyczny i PR Sephora Polska.

2. Mocna czerwień

Wiosną postaw na jeden mocny akcent w makijażu, który zdominuje cały look, ale i nie spowoduje, że będziesz wyglądała ciężko i mało dziewczęco. Chodzi o zoom na usta! Wybierz intensywną szminkę lub błyszczyk, które sprawią, że na ulicy nie przejdziesz niezauważona. To dobrze! Warto mieć swój styl i podkreślać temperament!

A co z makijażem oczu? Jeśli zdecydowałaś się na mocny akcent na ustach, to zapomnij o ciemnych lub jaskrawych cieniach na powiece. Zamiast tego postaw na naturalne kolory ziemi, np. beże i jasne brązy - znajdziesz je w palecie VIVID Earth Sephora Collection o ultra-intensywnych kolorach i nowoczesnej teksturze, która zawiera cienie bazowe, matowe i metaliczne! Na dolną powiekę zaaplikuj ciemniejszy odcień brązu, by tym samym podkreślić spojrzenie!

Sezon wiosna-lato 2019 obok 3 wiodących looków, które zaprezentujemy podczas najbliższego Sephora Trend Report, odsłonił przed nami kilka dodatkowych, interesujących trendów. Propozycja dla odważnych, to przede wszystkim metaliczne usta – królujący na wielu pokazach efekt uzyskać możemy poprzez aplikację brokatów, lub domowym sposobem łącząc bezbarwny błyszczyk z kolorowym cieniem metalicznym. - komentuje Sergiusz Osmański, Dyrektor Artystyczny i PR Sephora Polska.

3. Graficzny brąz

Trzecia opcja będzie idealna dla miłośniczek łączenia barw! Jeśli wiosna tobie również kojarzy się z kolorami, to czemu nie przenieść tego skojarzenia na makijaż oczu?

Na górnej powiece narysuj eye-linerem kolorową kreskę lub nałóż przyciągający wzrok cień (lub kilka cieni)! Śmiało baw się zestawieniami barw - przecież wiosna od tego jest! Intensywne i niezwykle trwałe cienie znajdziesz w paletce Too Faced Natural Lust, która zawiera aż 30 różnych kolorów. Nie martw się - niemusisz być profesjonalną makijażystką, by je nałożyć. Zrobisz to sama w domu. Wszystko dzięki kremowej teksturze i niezwykle prostej aplikacji kosmetyku.

Trzecia propozycja, która zwróciła moją uwagę, to odważne eksperymentowanie z eye-linerami: otwarta podwójna linia uzyskana dzięki zamkniętym łukom, dwie równoległe linie, czy łączenie dwóch kolorów np. czerni z fluo. - mówi Sergiusz Osmański, Dyrektor Artystyczny i PR Sephora Polska.

Jeśli jesteś fanką brokatów lub morskich odcieni na powiekach to pomyśl o palecie Rainforest of the Sea TARTE. Znajdziesz w niej aż 4 brokatowe kolory oraz 8 miękkich matowych cieni, które nie tylko pięknie wyglądają na powiece, ale i działają nawilżająco oraz antyoksydacyjnie. Paleta Rainforest of the Sea TARTE w końcu jest dostępna w Sephora i na sephora.pl! Pomimo tego, że to jej debiut na polskim rynku, to już teraz kocha ją mnóstwo Polek - my również!

Na wieczorne spotkanie z przyjaciółkami lub weekendowe szalone wyjście do klubu wybierz jeszcze odważniejszy look! Postaw na eleganckie i ultramodne zestawienie fioletów, które znajdziesz w palecie Lolita od KAT VON D! Do tego mała czarna i jesteś gotowa!

A ty, który trend wybierasz?

Najgorętsze nowości kosmetyczne sezonu, a także modowe inspiracje prosto z wybiegów znajdziesz w kultowym Sephora Trend Book. Przewodnik po trendach wiosna-lato 2019 dostępny jest na www.sephorapolska.pl oraz na Blogmakijaż na kanale Youtube, gdzie najlepsze makijażystki Sephora w krótkich filmikach instruktażowych zdradzają tajniki perfekcyjnego makijażu w trendzie i pokazują krok po kroku, jak go wykonać.

