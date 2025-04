Wraz ze zmianą pory roku robimy też rewolucję w makijażu. Jeśli chodzi o sezon jesień-zima 2022/23, pokazy były pełne ekscytujących trendów, wartych wypróbowania. Niektóre z nich widziałyśmy już wcześniej, niektóre powróciły po latach nieobecności, a niektóre z nich są całkowicie świeże. Wniosek natomiast jest jeden - chodzi o oczy. To na nich wizażyści skupili swoją uwagę i zaprezentowali m.in. niebieskie powieki w nowoczesnej odsłonie, zamiast klasycznej jaskółki — graficzne kreski, a także błyszczące, kryształkowe naklejki dookoła oczu (dokładnie takie, jakie nosiłyśmy na szkolne dyskoteki). Można to odczytać jak zaproszenie do odejścia od zasad i zabawę makijażem. Ale miłośniczki estetyki clean girl i klasycznego wyglądu, też mają powody do radości. W trendach nie zabrakło ponadczasowego make upu nude subtelnie podkreślającego naturalne piękno, lśniącej jak tafla wody skóry i warg muśniętych prawdziwą czerwienią. Co jeszcze?

Zjedź w dół i rzuć okiem na przewodnik po największych trendach w makijażu na sezon jesień-zima 2022/2023.

Spis treści:

Czerwone usta to ponadczasowy trend, który wykracza poza pory roku. Kobiece, seksowne i jak nic innego dodają nam pewności siebie. W nadchodzącym sezonie jesień-zima 2022/23 będziemy nosić je zarówno na nagiej twarzy, nawet bez grama tuszu na rzęsach, jak i w duecie ze smokey eyes.

Jak dobrać czerwoną szminkę - praktyczne porady

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Niebieskie powieki powracają, a wraz z nimi nieskończone możliwości. Możesz pomalować jednolicie całą powiekę, dodać do niej jaskółkę, zmiksować z innymi kolorami lub jeszcze bardziej pójść w kolor i pomalować rzęsy kolorowym tuszem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie jesień-zima 2022/2023 modne będą też kreski na powiekach. To jeden z tych trendów, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Zamiast tradycyjnej jaskółki, zdecyduj się na ulepszoną wersję, dorysowując dodatkowe kreski i zwiększając jej objętość.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Blask, blask, i jeszcze więcej blasku. To klucz do modnego makijażu w sezonie jesień-zima 2022/23. Połyskujące ozdoby w okolicach oczu, zajęły centralne miejsce w jesienno-zimowych trendach. Będziemy naklejać je nie tylko szykując się na nocne szaleństwa na parkiecie, ale też na co dzień. Chcąc wejść w trend, nie musisz decydować się na hurtowe ilości - już jeden mały klejnocik w kąciku, zrobi ogromną różnicę.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Przydymione oczy w stylu Kate Moss też przejmą kontrolę tej jesieni. Wyglądają niesamowicie seksownie i tajemniczo. Zainwestuj w miękką, czarną i wodoodporną kredkę do oczu oraz grafitowe cienie — będą niezbędne.

Smoky eyes - klasyczny makijaż krok po kroku

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Zarumienione policzki modne były latem, modne będą i teraz. Dodają twarzy świeżości i dziewczęcego uroku. Aby jeszcze bardziej wzmocnić rumieniec, a przy okazji wymodelować twarz, wypróbuj jeden z najpopularniejszych trendów na TikToku - douyin.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Wizażyści mówią wyraźnie: mniej warstw i pełnego pokrycia, a więcej naturalnego blasku. Twoim najlepszymi przyjaciółmi będą: ultra nawilżający krem i rozświetlające serum.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Makijaż jesień-zima 2022/2023 koncentruje się też wokół makijażu nude. Jest, ale jakby go nie było. Zrezygnuj więc z ciężkich kryjących podkładów i korektorów i postaw na lekkie konsystencje. Dodatkowo potrzebny ci będzie cień do powiek w neutralnym kolorze, tusz do rzęs i nawilżająca pomadka. Niewielkim kosztem i przy minimalnym wysiłku, osiągniesz jeden z najmodniejszych looków.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

