Granatowe smoky eyes i intensywnie niebieska kreska na górnej powiece to jedne z wiodących trendów w jesienno-zimowym sezonie. Musimy przyznać, że to jedna z naszych ulubionych tendencji. Jeśli do tej pory nie możesz przekonać się do mocno kolorowych ust (które są już hitem w makijażu od dobrych kilku miesięcy), warto zaryzykować i postawić na mocny akcent na oku. Rzućcie w kąt czarno-szare kasetki do makijażu i wymieńcie je na niebieski cień, eyeliner lub kredkę!

Niebieskie kosmetyki do makijażu - co wybrać?

Rodzaj kosmetyku powinnaś dobierać do swoich umiejętności i efektu jaki chcesz osiągnąć. Te z Was, które są doświadczone w makijażu, śmiało mogą zaopatrzyć się w eyeliner lub kredkę. Niedoświadczonym dziewczynom doradzamy cienie do powiek - cienkim, delikatnie zwilżonym pędzelkiem bez problemu narysujecie idealną kreskę.

Kreska czy smoky eyes?

Kreskę noście na co dzień, smoky eyes zarezerujcie sobie na wieczór. Pamiętajcie, makijaż nie powinien być matowy. Do kolorowego eyelinera dodajcie trochę rozświetlacza na policzki i błyszczyk, a smoky eyes zawsze malujcie perłowymi cieniami lub tymi z drobinkami.

