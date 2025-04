Modny makijaż na sezon jesień-zima 2020/2021 to hołd dla klasyki, ale w nieco awangardowym wydaniu. Zamiast wszechobecnych czerwonych szminek, nosić będziemy te w kolorze zgaszonych wiśni i śliwek. Zamiast czarnej, „kociej" kreski będziemy obrysowywać całe oko, aby nadać spojrzeniu mrocznego charakteru. A zamiast smoky eyes, tak charakterystycznego dla wszystkich jesienno-zimowych trendów, malować będziemy powieki metalicznymi cieniami.

Nie tylko w najnowszych trendach stylizacji paznokci, rezygnujemy z klasycznej czerwieni. Jeśli chcesz mieć modne usta, jesienią i zimą sięgaj po pomadki w zgaszonych, wiśniowych, jagodowych i śliwkowych odcieniach.

W sezonie jesień-zima 2020/2021 zmieni się również sposób nakładania szminek - granice powinny być lekko roztarte palcem, a nie idealnie wyrysowane konturówką. To również koniec matowych pomadek - na szczyt wracają te o satynowym, półbłyszczącym wykończeniu.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

W tym sezonie możesz zapomnieć o kryjących i matujących podkładach. Liczyć się będzie świetlistość i promienny wygląd. Takie wykończenie może zapewnić tylko krem BB lub lekki podkład o nawilżających właściwościach.

Wielowymiarowego efektu „glow" nie da się uzyskać bez rozświetlacza - nałóż go na kości policzkowe, pod łuk brwiowy i czubek nosa. Policzki muśnij dobranym do karnacji różem, a rzęsy wytuszuj pogrubiającą maskarą. Usta podkreśl pomadką w neutralnym odcieniu i jesteś gotowa do wyjścia.

Pamiętaj, że idealna cera to nie tylko makijaż. Warto zadbać o nią odpowiednimi kosmetykami do pielęgnacji. Najważniejszym punktem w walce o idealną cerę jest oczyszczanie twarzy i jej nawilżanie.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

To nowy trend, ale niestety, nie dla wszystkich. Po pierwsze, niemałych trudności może przysporzyć znalezienie odpowiedniego odcienia dla naszej karnacji, a po drugie, aby nie wyszło zbyt nudno, trzeba się napracować - subtelnie zblendować cienie i perfekcyjnie nałożyć podkład.

Co więcej, jeśli zdecydujesz się na makijaż w odcieniach rudości, kolor cieni do powiek i szminki powinien być niemal identyczny. Piwne oczy najlepiej komponują się z brązowo-miodowymi kolorami, a zielone i niebieskie z tymi wpadającymi w różowe tony.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

W tym sezonie stawiamy na maksymalnie pogrubione, wydłużone i podkręcone rzęsy. I nie mamy na myśli tych przedłużanych - w tym sezonie nic nie ma być „jak od linijki". Na szczęście rynku znajdziesz całe mnóstwo maskar, które zapewnią niemal teatralny efekt. Takie w swojej ofercie ma m.in. marka Eveline czy Maybelline

Aby uzyskać nieco niedbałe wykończenie, przy malowaniu rzęs przesuwaj szczoteczką raz w prawo i w lewo (możesz też jej końcówką podkreślić pojedyncze włoski).

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Koniec z idealnie wyrysowanymi brwiami. W sezonie jesień-zima 2020/2021 nosimy je zdecydowanie bardziej naturalnie. Jeśli nie możesz pochwalić się gęstymi brwiami, wystarczy delikatnie podkreślić je kredką w odpowiednio dobranym kolorze i woskiem, który utrzyma włoski w ryzach.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Czarna kreska pojawia się niemal co roku, we wszystkich jesienno-zimowych trendach. W tym sezonie zyskuje jednak nieco inne oblicze - malujemy ją nie tylko na górnej powiece, ale również podkreślamy dolną. Makijaż zyskuje wtedy rockowy charakter.

Do takiego make upu przyda się nie tylko eyeliner, ale również miękka kredka i czarne cienie do powiek. Uwaga! Obrysowanie czarną kredką nie sprawdzi się przy małych oczach, bo dodatkowo optycznie je zmniejszy.

Jeśli zdecydujesz się na mocno podkreślone oko, usta pozostaw neutralne - pomaluj je pomadką w odcieniu nude albo muśnij błyszczykiem.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Metaliczne cienie na dobre rozgościły się w naszych kosmetyczkach. W sezonie jesień-zima 2020/2021 malujemy nimi całe powieki, podkreślając zewnętrzne kąciki oczu. Taki makijaż to idealnie dopełnienie wieczorowej kreacji.

Jeśli zależy ci na wielowymiarowym blasku, sięgnij po tak zwane sypkie pigmenty, najlepiej z efektem opalizującym. Są trwałe i proste w użyciu. Znajdziesz je m.in. w ofercie marki Kobo. Świetnie sprawdzą się również kremowe cienie w sztyfcie - w kilka sekund zamienią makijaż dzienny na imprezowy.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

